Zürich (awp) - Die Grossbank Credit Suisse hat in Japan einen neuen Head Private Banking ernannt. Tsuneaki Hirao sei bereits zum Unternehmen gestossen als Managing Director und Head Private Banking Japan in Tokio, heisst es in einer Mitteilung. Er komme von der UBS, wo er mehr als zehn Jahre lang tätig war, zuletzt als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...