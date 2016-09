Solothurn (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100003667 heruntergeladen

werden -



Mit dem Verkauf von neuen Motorrädern und Rollern sowie Occasionen

erzielt die Motorrad- und Rollerbranche die Hälfte ihres

Jahresumsatzes. Die Bereiche Service, Ersatzteile, Reifen, Zubehör

und Bekleidung machen die zweite Umsatzhälfte aus.



Die Schweizer Motorrad- und Roller-Importeure und -Händler

erzielen mit 6'500 Beschäftigten ihren Umsatz nicht nur mit dem

Verkauf von Neufahrzeugen und Occasionen, wichtig sind für sie auch

die Folgegeschäfte mit Service/Reparaturen, Ersatzteilen, Reifen,

Zubehör und Bekleidung.



Service/Reparaturen, Ersatzteile und Reifen



Ohne Werkstattleistungen läuft bzw. fährt gar nichts im

Motorrad/Roller-Gewerbe. Mit dem Unterhalt der Motorräder und Scooter

werden 36 % des Gesamtumsatzes erzielt: 227 Mio. Franken entfallen

auf Service/Reparatu-ren, 67 Mio. auf Ersatzteile und 102 Mio. auf

den Verkauf und die Montage von Reifen.



Zubehör: vom GPS über den Tankrucksack bis zur Gegensprechanlage



Der Wunsch nach mehr Individualität und gesteigerte

Komfortbedürfnisse führt zu mehr Nachfrage beim Zubehör.

Helmgegensprechanlagen, GPS-Systeme, Windschutzscheiben, Koffer-Sets

etc. - der Motorradkunde hat die Wahl. Mit 63 Millionen Franken bzw.

5.7% des Gesamtumsatzes ist der Handel mit Zubehör ein willkommenes

Zusatzgeschäft für die Branche.



Bekleidung: Sicherheitsdenken und Modeansprüche bringen Umsatz



Die Verbindung von Sicherheit und Lifestyle ist heute bei der

Motorrad-Bekleidung und -Ausrüstung eine Selbstverständlichkeit. Was

schützt, darf auch dem Auge gefallen. Moderne Motorrad-Jacken, Hosen,

Kombis, Handschuhe, Stiefel und Helme werden nicht nur nach

sicherheitsrelevanten Aspekten gefertigt, sondern müssen auch

modische und trendige Ansprüche erfüllen. Vom Fahrer-Lifestyle

profitiert die Branche, mit Bekleidung/Ausrüstung macht sie rund 79

Millionen Franken Umsatz.



Originaltext: SFZ Schweizerische Fachstelle für Zweiradfragen

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003667

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100003667.rss2



Kontakt:

SFZ Schweizerische Fachstelle für Zweiradfragen

4500 Solothurn

0326217051