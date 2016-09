FXStreet - Das Paar konnte sich von der Unterstützung des 100-Tage-SMA erholen, aber es bleibt in einer schmalen Handelsrange. Kommt es zu einer Bewegung über den 1,1250 Widerstand, so folgt ein nächster starker Widerstand im Bereich der 1,1275/80. Kommt es zu einer Bewegung über die starke 1,1275/80, so ist mit einer Schließung von Short Positionen zu rechnen, welche das Paar über die psychologische Marke von 1,1300 in Richtung 1,1350 steigen lassen wird. Auf der anderen Seite liegt eine ...

