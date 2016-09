Der Welt-Energierat warnt vor Cyberattacken auf die Infrastruktur im Energiesektor. 2015 hätten Angriffe auf Strom-, Öl- und Atomkonzerne massiv zugenommen. Die Industrie unterschätzt die Gefahr laut Experten noch.

Die Angreifer kamen über sogenannte "spear-phishing"-Attacken: Mit Betrugs-E-Mails an die IT-Abteilung verschafften sich Hacker Zugriff auf die Netze von gleich drei Energieversorgern in der Ukraine. Die Folge: Sie legten das gesamte IT-System der Versorger lahm. Mehr als 80.000 Menschen hatten keinen Strom mehr.

Auch die Computer der Elektrizitäts-Behörde in Israel wurde im vergangenen Jahr Opfer eines "Pishing"-Angriffs. Das Stromnetz konnten die Hacker nicht lahmlegen, aber die Behörde benötigte Tage, bis ihr IT-Netz wieder fehlerfrei funktionierte. Weitere Cyber-Attacken meldete ein Atomkraftbetreiber aus Südkorea, eine Öl-Firma in Saudi-Arabien und gleich mehrere Atombetreiber wie auch Stromnetzbetreiber in den USA.

Vor allem Nordamerika und Europa mehrten sich die Fälle von Cyber-Attacken auf Energiekonzerne, sagt Christoph Frei, Generalsekretär beim Weltenergierat. "Für die kommenden Jahre erwarten wir einen weiteren Anstieg dieser Angriffe im Energiesektor". Von einem Randthema habe sich das Thema Cyber-Sicherheit mittlerweile zu einem immer ...

