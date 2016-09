Köln (ots) -



Die ARKADIA Management Consultants GmbH setzt ihr Wachstum der letzten Jahre fort. Die Kölner Management-Beratung mit dem Branchenfokus Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und Energieversorger erweitert mit dem Einstieg von Lars Gaworski und Stefan Thomas ihre Kompetenz und verbreitert ihr Themenspektrum.



Lars Gaworski bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung und Prozessoptimierung für Großbanken sowie Versicherungen mit und steuert künftig das Thema Governance, Risk und Compliance. Stefan Thomas ergänzt das Beratungsangebot von ARKADIA um Strategie-, Organisations- und Transformationsthemen für Dienstleistungsunternehmen (Schwerpunkt auf Business Process Outsourcing) sowie für produzierende Unternehmen.



Die Kölner ARKADIA Management Consultants GmbH hat sich auf die Beratung von Finanzdienstleistern, Telekommunikationsunternehmen und Energieversorger spezialisiert und begleitet diese bei strategischen und prozessualen Fragestellungen. Im Gegensatz zu klassischen Strategieberatungen hat ARKADIA dabei immer einen ausgeprägten Umsetzungsfokus.



Seit Anfang August 2016 verstärken Lars Gaworski und Stefan Thomas das ARKADIA-Team. Lars Gaworski ist seit 1995 in verschiedensten Funktionen bei Unternehmensberatungen im In- und Ausland mit dem Schwerpunkt auf Banken und Versicherungsunternehmen tätig.



Lars Gaworski war zuletzt Direktor Consulting in verschiedenen IT- und Managementberatungen. Stefan Thomas ist seit 2003 in verschiedenen Funktionen in der Bosch-Gruppe aktiv, zuletzt als Vice President EMEA in der Dienstleistungssparte Bosch Service Solutions. Zudem war er acht Jahre als Strategieberater, u.a. bei Oliver Wyman und Cap Gemini tätig.



Markus Stratmann, Partner und Geschäftsführer, sagt dazu: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem neuen Kollegen Lars Gaworski gezielt unsere Kompetenz im Sektor Financial Services ausweiten können. Neben einer verstärkten Fokussierung auf Banken und Versicherungsunternehmen wird er auch inhaltlich neue thematische Schwerpunkte setzen, z.B. in den Bereichen Governance, Risk und Compliance. Stefan Thomas wird unsere Kunden in Fragestellungen der Strategie- und Organisationsentwicklung mit Fokus auf Internationalisierungs- und Standortstrategien sowie Customer Services, Shared Services und Outsourcing-Überlegungen begleiten."



