Daun (ots) - Mit dem Marktstart der ersten Virtual-Reality-Brillen schickt sich das Thema 360° an, buchstäblich durch die Decke zu gehen. Selbst einfache 360 Grad Videos beeindrucken auf YouTube schon in 2D-Ansicht - mit VR-Brillen steht man plötzlich endgültig mitten im Geschehen. Dabei sind zur Produktion Inhalte keine extrem kostspieligen Kamerasysteme mehr erforderlich, wie InfoDigital in der Oktober-Ausgabe zeigt.



Außerdem:



Im 2. Teil unserer Serie "TV Signale aus dem Weltall" erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, von der Planung über den Bau bis zur Platzierung eines Fernsehsatelliten im geostationären Orbit und welche Aufgaben ein Satellit für die Signalübertragungen übernimmt, um die TV-Bilder über die Schüssel zu Hause auf den Bildschirm zu bringen. Passend dazu liegen in jeder Ausgabe die beliebten SatFinder.Info-Frequenzlisten, der wichtigsten Satellitenpositionen als Extra-Heft (32 Seiten) bei. Dass sich der digitale Radioempfang immer mehr auf dem Weg zum UKW-Nachfolger befindet, belegen die Zahlen des Digitalisierungsberichts 2016. InfoDigital sprach auf der IFA 2016 mit dem Intendanten von Deutschlandradio, Dr. Willi Steul, über den aktuellen Stand von Digitalradio, Multichip, Privatfunk & Co. Auf der IFA 2016 drehte sich wieder alles um Unterhaltungselektronik und Hausgeräte. In unserem IFA-Review zeigen wir Ihnen die neusten Innovationen, u.a. zu den Themen TV, Radio, und der vernetzten Welt. Dies und viel mehr zum Thema Sat + Kabel, Digital-TV, Digitalradio sowie Themen rund um die "Digitale Welt" erfahren Sie in der neuen Oktober-Ausgabe der InfoDigital vom INFOSAT Verlag.



Die InfoDigital Oktober 2016 (Nr. 343), ist ab Freitag, 30. September für 5,50 Euro im Handel sowie als E-Paper erhältlich. Zudem bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit InfoDigital ganz bequem als Printversion zu abonnieren. Unseren werktäglichen Premium-Branchennewsdienst Digitalmagazin.info erhalten Abonnenten exklusiv und kostenlos per E-Mail auf Handy, Tablet oder PC.



OTS: INFOSAT Verlag newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51028 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51028.rss2



Pressekontakt: Redaktion InfoDigital Tel.: 06592/929 8721 www.infodigital.de www.infosat.de www.digitalmagazin.info www.satfinder.info