Tatjana Greiner ist Deutschlands schönste Bestatterin - sie hat die Wahl zur "Miss Abschied" des Jahres 2016 für sich entschieden. Der Contest wurde im Vorjahr zum ersten Mal durchgeführt - mit weltweiter Resonanz: Es berichteten Medien selbst noch in Russland und Südamerika. Ein lesenswertes Interview mit der diesjährigen Siegerin hält der Contest-Ausrichter bereit unter: http://www.bestatter-preisvergleich.de/miss_abschied_2016



"Die Wahl der 'Miss Abschied' mag auf den ersten Blick skurril erscheinen - doch das ist sie keineswegs", erläutert Portalbetreiber Markus Pohl. "Wir wollen zeigen, dass auch der Bestatter-Beruf attraktiv ist. Die 31-jährige Contest-Siegerin fanden wir in dieser Hinsicht überaus authentisch."



Tatjana Greiner arbeitet für das Bestattungshaus Greiner in der Schwarzwald-Gemeinde Hasel. Im Wettbewerb überzeugte sie nicht nur durch äußere Attraktivität, sondern ebenso durch ihre "inneren Werte". Denn sie ist eine einfühlsame, warmherzige junge Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht und ihren Beruf mit großer Hingabe ausübt. So konnte sie sich schließlich gegen das gesamte Teilnehmerfeld durchsetzen.



75 Kandidatinnen standen zur Wahl



Teilnehmen am Miss-Contest durften Bestatterinnen und weibliche Angestellte der Bestattungsbranche ab 18 Jahren. 75 Frauen stellten sich dem Wettbewerb, die jüngste 21, die älteste 56 Jahre. Die Jury setzte sich aus Vertretern der Branche und angrenzender Bereiche zusammen - ihr gehörten an: Markus Pohl (Bestatter-Preisvergleich.de), Tim Vogel (BVaG Sterbegeldversicherung), Jan Kratel (Javenti Überführungsdienste & Trauerfeiern) und Kirsten Schrader (Ferdinand Fair, günstiger Bundesweit-Bestatter).



Über Bestatter-Preisvergleich.de



Bestatter-Preisvergleich.de ist ein Informationsangebot rund um das Thema Bestattungen. Durch vielfältige Preisvergleichsmöglichkeiten möchte es dabei helfen, im Todesfall überhöhte Ausgaben zu vermeiden; die Nutzung ist kostenlos möglich. Verschiedene Medien wie der Sender RBB, die Nürnberger Zeitung sowie die Mitteldeutsche Zeitung / Leipziger Volkszeitung haben über das Angebot bereits berichtet.



