Der von Lesern des GIT SECURITY Magazins vergebene Preis zeichnet die PanoVu Panoramic Camera für ihr einfaches Design, ihre herausragende Bildqualität und ihre einfache Installation aus



Hoofddorp, Niederlande (ots/PRNewswire) - Hikvision, der weltweit führende Anbieter von innovativen Videoüberwachungsprodukten und -lösungen, ist stolz bekanntgeben zu können, dass seine PanoVu 360 Grad Panoramakamera von den prestigeträchtigen 2017 GIT SECURITY Awards zum besten CCTV- und Videosicherheitsprodukt nominiert wurde. Die jährlichen GIT SECURITY Awards gelten als einer der weltweit bekanntesten und begehrtesten Preise, bei dem die Produkte von den 75.000 Lesern von GIT SECURITY und GIT SICHERHEIT nominiert und gewählt werden. In jeder Kategorie gibt es drei Produkte, die gewinnen. Die GIT SECURITY und GIT SICHERHEIT Magazine sind die auflagenstärksten Sicherheitszeitschriften in der Region EMEA und in Deutschland.



Die 16MP PanoVu DS-2DP1636-D Kamera liefert durch die nahtlose Integration von acht unabhängigen 1/1,9" progressive Scan CMOS-Sensoren in jeder Kamera verzerrungsfreie, 360 Grad, Ultra-HD-Bilder. Diese acht Kameras sind mit der leistungsstarken 36x optischen PTZ-Einheit und der Smart-Trackingfunktion von PanoVu verbunden und stellen sicher, dass kein Detail des Panoramablicks verloren geht. Sie erfassen äußerst detaillierte, hochauflösende Farbbilder bis hinunter zu 0,002 Lux, die 24-stündige 360 Grad Überwachung ermöglichen, und sind damit ideal für öffentliche Freiräume im verkehrsreichen Innenstadtbereich geeignet.



Die Kombination von 360 Grad Panoramablick und leistungsstarkem PTZ in einer Einheit reduziert Kosten, verringert die technische Komplexität und vereinfacht die Installation, da Nutzer mehrere Kameras mit nur einer PanoVu ersetzen können. Dieses All-in-one-Design verwendet ein Ethernet-Kabel und ein Stromversorgungskabel für schnelle Einführung und einfache Konfiguration.



Keen Yao, International Marketing Director von Hikvision, sagte, dass der GIT SECURITY Award eine große Ehre sei und die Arbeit der engagierten Designer von Hikvision anerkenne. "Wir sind sehr stolz, diesen prestigeträchtigen Preis von fachkundigen Lesern dieser respektierten Magazine zu erhalten. Die PanoVu-Serie besitzt ein einfaches, sauberes Design und eine kompakte Struktur, die ultrahochauflösende Panoramabilder liefert und Video aus mehreren Quellen in einer Einheit nahtlos integriert. Wir sind der Meinung, dass sie die am besten ausgestattete Panoramalösung im High-End-Bereich ist, die der Markt derzeit bieten kann."



Die Hikvision PanoVu-Serie wurde für großflächigen Sicherheitsüberwachungsbedarf konzipiert, wie Stadien, Stadtzentren, Flughäfen und Parkplätze. Die Produktfamilie ist in 8 MP - 180 Grad und 16 MP - 360 Grad Varianten verfügbar. Damit können Nutzer das für ihren spezifischen Überwachungsbedarf am besten geeignete Modell wählen.



Im April 2016 hat die PanoVu-Serie von Hikvision ebenfalls einen iF Design Award gewonnen, der weltweit als Symbol für herausragendes Design steht.



Am Stand von Hikvision auf der Security Essen, # 2A34, können Sie sehen, wie die preisgekrönte PanoVu Serie in großflächigen Anwendungsbereichen funktioniert.



Über Hikvision



Hikvision ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für die Videoüberwachung. Hikvision verfügt über die weltweit besten F&E-Mitarbeitenden und setzt seine modernen Produktionsstätten für das Design und die Entwicklung innovativer CCTV- und Videoüberwachungsprodukte für sämtliche Sicherheitsanforderungen ein. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Hikvision unter www.hikvision.com.



