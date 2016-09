NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Commerzbank wegen der Hoffnung auf niedrigere Kosten von 5,50 auf 7,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Sie traue der Kostenkontrolle der Bank inzwischen mehr zu, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Die Expertin hob daher ihre Gewinnschätzungen je Aktie bis 2019 um bis zu 16 Prozent an. Wegen der schwierigen Ertragslage rechne sie aber mit einer niedrigen Eigenkapitalrendite (ROTE) von lediglich 5,5 Prozent im Jahr 2020. Die Commerzbank hat am Donnerstag ihre neue Strategie vorgestellt und dabei den Abbau von tausenden Stellen angekündigt./tav/zb

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000CBK1001

AXC0168 2016-09-29/14:05