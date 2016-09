Mainz (ots) -



Ein Student bringt die amerikanische Musikbranche zum Zittern: 1998 entwickelt Shawn Fanning das Filesharing-Netzwerk Napster - nicht ahnend, dass er und Mitbegründer Sean Parker damit eine wahre Prozess-Lawine lostreten würden. In Alex Winters Dokumentation "Downloaded - Die Napster-Story" erzählt ZDFinfo am Montag, 3. Oktober 2016, 18.45 Uhr, die Geschichte der Musiktauschbörse, die die digitale Welt und auch ihre User für immer veränderte.



Erst seit einem guten Jahrzehnt sind sie von der Bildfläche verschwunden, aber dennoch bereits so gut wie vergessen: Discmans. Im Zeitalter der digitalen Musik kaum mehr vorstellbar, dass man die mobilen CD-Player einst überall mit sich herumtrug. "Downloaded - Die Napster-Story" begibt sich auf den Pfad der mp3-Revolution, die nicht zuletzt von der Peer-to-Peer-Tauschbörse Napster befeuert wurde. Weltweit tauschten Nutzer über das Internet Musikdateien aus, ohne dafür zu bezahlen. In der Dokumentation kommen beide Seiten zu Wort: Entwickler und Mitarbeiter von Napster, wie auch Musiker und Unternehmen, deren Einnahmen wegen der Filesharing-Plattform einbrachen. Zu den prominenten O-Ton-Gebern zählen neben Shawn Fanning selbst unter anderen Noel Gallagher, "Smashing Pumpkins"-Frontmann Billy Corgan und "Beastie Boys"-Drummer Mike D.



ZDFinfo wiederholt "Downloaded - Die Napster-Story" am Montag, 3. Oktober 2016, 4.40 Uhr, am Montag, 10. Oktober 2016, 11.30 Uhr, sowie am Donnerstag, 10. November 2016, 22.30 Uhr.



