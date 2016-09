Baierbrunn (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Deutschen wollen mehr über Diabetes wissen: Der Diabetes Ratgeber aus der Apotheke liefert ab Oktober im neuen Design noch mehr Informationen, Rat und Hilfe für Betroffene, Angehörige und Interessierte. In einer repräsentativen GfK-Umfrage im Auftrag des Diabetes Ratgebers sagten über 88% der Befragten, sie wünschten sich mehr Aufklärung über die Volkskrankheit. Derzeit gehen Experten in Deutschland von mehr als sechs Millionen Menschen mit Diabetes aus. Dazu kommt eine hohe Dunkelziffer Betroffener, die nichts von ihrer Erkrankung wissen. Jedes Jahr erhalten rund 270.000 Menschen neu die Diagnose Diabetes.



Ab Oktober 2016 erscheint der Diabetes Ratgeber, der Print-Marktführer im Diabetes-Bereich, nun mit inhaltlich und optisch überarbeitetem Konzept. Leserinnen und Leser können sich auf die gewohnte Kompetenz der medizinischen Informationen im Diabetes Ratgeber verlassen. Verständlich und empathisch informiert die Redaktion, immer am Nutzen der Leser orientiert und auf dem Stand der Forschung.



Das ist neu:



Eine emotionalere, opulentere Ansprache in Layout und Text. Die beiden Chefredakteure Dr. med. Andreas Baum und Anne-Bärbel Köhle: "Unser Leitmotiv für den Relaunch ist 'Gut leben trotz Diabetes'. Wir zeigen unseren Lesern, dass Lebensgenuss und Lebensqualität sich mit dem Diabetes vereinbaren lassen."



Neben einer großen Titelgeschichte gibt es künftig drei Ressorts:



- "Meine Gesundheit" stellt medizinische Themen in den Mittelpunkt, etwa Folgeerkrankungen,neue Studien, Behandlungsmöglichkeiten des Diabetes.



- "Mein Alltag" beinhaltet Themen zu Partnerschaft, Familie, Job und Psychologie.



- "Mein schönes Leben" dreht sich um Ernährung, Sport, Freizeit, Kosmetik und Reisen. Dazu erscheint jeden Monat eine opulente Kochstrecke mit diabetesrelevanten Informationen etwa zu Kohlenhydraten und Kalorien.



In allen Ressorts gibt es in Zukunft das Service-Element "Das Wichtigste in Kürze" am Ende längerer Texte. Viele Info-Grafiken sorgen dafür, dass der Leser leichten Zugang auch zu komplizierteren Themen erhält.



Begleitet wird der Relaunch von einer umfangreichen Werbekampagne bei Media-Entscheidern und Apothekern sowie im B2C-Bereich, plus Aktionen auf den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und Pinterest.



Hintergrund:



Der Diabetes Ratgeber erscheint seit 1978 und erreicht bei einer monatlichen Auflage von 1.185.550 verkauften Exemplaren (IVW II/2016) 2,96 Millionen Leser (AWA 2016). Chefredakteure des Monatsmagazins sind Dr. med. Andreas Baum und Anne-Bärbel Köhle, als Artdirector zeichnet Daniel Braun verantwortlich. Geschäftsführer des Wort & Bild Verlags sind Andreas Arntzen (CEO) und Dr. Dennis Ballwieser (Executive Editor).



OTS: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52279 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52279.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de