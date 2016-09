Der Berliner Essenslieferdienst-Anbieter Delivery Hero will bis Ende 2016 die Gewinnschwelle erreichen. Das sagte Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg der WirtschaftsWoche.

Das Unternehmen, an dem die börsennotierte Start-up-Schmiede Rocket Internet mit rund 37 Prozent beteiligt ist, ist in insgesamt 32 Ländern aktiv. In Deutschland gehören die Marken Lieferheld, Pizza.de ...

Den vollständigen Artikel lesen ...