CUBE bringt die vierte Industrielle Revolution nach Berlin und schafft ein Zentrum, in dem sich die größten Konzerne und Industrie treffen und Partnerschaften mit innovativen Startups eingehen können.



CUBE, ein globales Ökosystem mit dem Ziel, Startups und Konzerne miteinander zu verbinden, gibt heute den Start des eigenen Coworking Spaces bekannt. Der CUBE Cooperation Space befindet sich im Herzen Berlins und bildet die offizielle Verbindungsstelle zwischen CUBEs Startups und ihren Partnern. Mit dem Platzieren von Teams Seite an Seite, verfolgt CUBE das Ziel noch stärkere Verbindungen zwischen Branchenführern und innovativen B2B-Startups zu erleichtern.



Startups und Konzerne sind ein kulturelles Gegenteil; sie sprechen keine gemeinsame Sprache. Durch verschiedene Projekte und Module, verbindet CUBE innovative Startups und führende Konzerne miteinander, doch das ist nicht genug. CUBE sieht sich nicht nur als Vermittler sondern auch als Übersetzer zwischen den zwei Welten, weil er die Bedürfnisse von Startups als auch von Konzernen versteht. So kann CUBE Geschäftspartnerschaften und die Digitalisierung der Industrie schneller ermöglichen als irgend eine andere innovative Scouting-Platform.



Mit dem Ziel, nicht nur Geschäftgelegenheiten zu schaffen, sondern die globale Industrie zu beeinflussen, konzentriert sich CUBE auf drei sich ständig wandelnde Bereiche der Industrie:



- Life sciences, including digital health and agritech - Machinery and manufacturing - Infrastructure and interconnectivity



In diesem Sinne ist CUBE als Matchmaker zwischen B2B-Startups und Branchenführern tätig, die von den Veränderungen im Betrieb, die von jüngeren Unternehmen bereitgestellt werden, profitieren können.



"CUBE unterscheidet sich von anderen co-working hubs und accelerators, weil CUBE drei verschiedene Tech-Bereiche angeht, die getrennt erscheinen mögen, doch zusammen sind sie der erste Schritt der nächsten indutriellen Revolution," so Torsten Oelke, Vorstandsvorsitzender von CUBE. "Mittels CUBEs Hilfe können Unternehmen so, in all diesen verschiedenen Gebieten, fachübergreifende Innovationen von den besten B2B-Startups auf der Welt anwenden."



Um Startups einen direkten Kanal zur Verbindung mit führenden Entscheidungsträgern leitender Konzerne zu bieten, lanciert CUBE außerdem eine einzigartige Gelegenheit - die CUBE-Challenge. Dieser Wettbewerb soll Startups aus dem CUBE Ökosystem anspornen Barrieren abzuschaffen und die nächste Ebene zu erklimmen. Unterstützt durch einen enormen Preis in Höhe von 1 Million Euro in Bar, ohne Bedingungen, wird ein glückliches Startup die Gelegenheit gewinnen, die vierte industrielle Revolution weiter zu entfachen.



Über CUBE:



CUBE ist ein Ökosystem mit dem Ziel, eine Brücke zwischen B2B-Startups und Branchenführern der Industrie zu schaffen. Mit detaillierten Kenntnissen über Startups und Konzerne sowie deren sehr unterschiedliche Kulturen, verbindet CUBE diese unwahrscheinlichen Partner durch ein weltweites Netzwerk von Touchpoints und agiert als der leistungsfähigste verfügbare B2B-Matchmaker, Im Vergleich dazu scheinen andere innovative Scouting-Bemühungen überflüssig und kostspielig.



