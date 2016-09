Medienmitteilung

Sonova begibt erfolgreich Anleihe über CHF 760 Mio. in drei Tranchen

Stäfa (Schweiz), 29. September 2016 - Sonova Holding AG gibt heute die erfolgreiche Platzierung einer Schweizer-Franken-Anleihe in der Höhe von CHF 760 Mio. in drei Tranchen bekannt. Das Zahlungsdatum für alle drei Tranchen ist der 11. Oktober 2016. Die Emission erfolgte unter der Federführung der UBS und der Zürcher Kantonalbank. Die Anleihen werden an der SIX Swiss Exchange kotiert. Der Emissionserlös wird zur Finanzierung der Akquisition von AudioNova verwendet, welche im September 2016 abgeschlossen wurde.

Die Anleihe umfasst folgende drei Tranchen:

Eine CHF 150 Mio. Anleihe 2016-2018 mit einer variablen Verzinsung auf 3-Monats CHF LIBOR-Basis plus 0,50% per annum, zahlbar quartalsweise. Der Minimalzinssatz beträgt 0,00%, der Maximalzinssatz 0,05%. Die erste Couponzahlung wird am 11. Januar 2017, die letzte Couponzahlung zusammen mit der Rückzahlung am 11. Oktober 2018 erfolgen. Die Anleihe wurde zu 100,40% begeben.

Eine CHF 250 Mio. Anleihe 2016-2019 mit einem fixen Zinssatz von 0,00% per annum. Die Anleihe wurde zu 100,15% begeben. Die Rückzahlung erfolgt am 11. Oktober 2019.

Eine CHF 360 Mio. Anleihe 2016-2021 mit einem fixen Zinssatz von 0,01% per annum. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, erstmals per 11. Oktober 2017. Die Anleihe wurde zu 100,00% begeben. Die Rückzahlung erfolgt zusammen mit der letzten Couponzahlung am 11. Oktober 2021.

Haftungsausschluss

Kontakte:

Investor Relations Media Relations Thomas Bernhardsgrütter Michael Isaac Telefon +41 58 928 33 44 Telefon +41 58 928 33 24 Mobil +41 79 618 28 07 Mobil +41 79 420 29 56 Email (thomas.bernhardsgruetter@sonova.com: mailto:thomas.bernhardsgruetter@sonova.com) Email (michael.isaac@sonova.com: mailto:michael.isaac@sonova.com)

Über Sonova

Sonova mit Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz ist der führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um das Thema Hören. Die Gruppe ist im Markt durch ihre Kernmarken Phonak, Unitron, Advanced Bionics und AudioNova vertreten.

