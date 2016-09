Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) in China hat als Reaktion auf die weiter sinkenden Preise für Solarmodule eine noch höhere Kürzung der Photovoltaik-Einspeisetarife in einigen Teilen des Landes in Betracht gezogen. Dies berichtete am Mittwoch die Nachrichtenagentur Bloomberg...

