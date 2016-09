BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 28-September-16



Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 28/09/2016 IE00B88D2999 39186 GBP 6335851.192 161.6866022 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 28/09/2016 IE00B7VB3908 253349 GBP 6369125.263 25.13972924 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 28/09/2016 IE00B7SD4R47 79872 EUR 10352551.22 129.6142731 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 28/09/2016 IE00B8JF9153 637064 EUR 9734380.922 15.2800675 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 28/09/2016 IE00B878KX55 77360 EUR 11908007.51 153.9297765 Daily ETP



Boost ShortDAX 28/09/2016 IE00B8GKPP93 408444 EUR 5700687.707 13.9570852 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 28/09/2016 IE00B7Y34M31 32643 USD 10646209.05 326.1406442 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 28/09/2016 IE00B8K7KM88 2322545 USD 31386044.68 13.5136433 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 28/09/2016 IE00B8W5C578 13430 USD 6388585.271 475.6951058 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 28/09/2016 IE00B8VZVH32 1630187 USD 12902225.38 7.9145677 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 28/09/2016 IE00B7ZQC614 185035095 USD 187500835.7 1.0133258 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 28/09/2016 IE00B7SX5Y86 138653 USD 15276778.76 110.1799367 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 28/09/2016 IE00B8HGT870 316550 USD 9092601.984 28.7240625 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 28/09/2016 IE00B6X4BP29 51134 USD 5374688.062 105.1098694 Daily ETP



Boost Copper 3x 28/09/2016 IE00B8JVMZ80 331671 USD 3612788.722 10.892688 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 28/09/2016 IE00B8KD3F05 5994 USD 1223960.052 204.1975396 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 28/09/2016 IE00B8VC8061 20369511 USD 25053659.31 1.2299588 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 28/09/2016 IE00B76BRD76 421132 USD 14267850.79 33.8797593 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 28/09/2016 IE00B7XD2195 2260724 USD 14907900.19 6.5943035 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 28/09/2016 IE00B8JG1787 39847 USD 3476379.161 87.2431842 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 28/09/2016 IE00B94QKF15 54861 GBP 2941439.431 53.61621975 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 28/09/2016 IE00B94QKG22 11900 GBP 901148.1601 75.72673615 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 28/09/2016 IE00B94QKC83 35883 GBP 4630657.075 129.0487717 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 28/09/2016 IE00BBGBF313 28400 GBP 1812188.399 63.80945066 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 28/09/2016 IE00B94QKJ52 12010 GBP 1995888.736 166.1855734 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 28/09/2016 IE00BBGBF420 11500 JPY 79565554.28 6918.743851 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 28/09/2016 IE00BBGBF537 13500 JPY 154690998.7 11458.5925 Daily ETP



Boost Palladium 28/09/2016 IE00B94QLR02 8769 USD 648485.0556 73.9519963 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 28/09/2016 IE00B94QLN63 9471 USD 742240.6817 78.3698323 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 28/09/2016 IE00B94QL251 16561 USD 1822999.557 110.0778671 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 28/09/2016 IE00B94QKX96 35951 USD 356407.2058 9.9136938 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 28/09/2016 IE00B94QKT50 1700 USD 115419.8367 67.8940216 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 28/09/2016 IE00B94QKW89 12694 USD 1075981.66 84.7630109 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 28/09/2016 IE00B94QKS44 6501 USD 613217.9404 94.3267098 Daily ETP



Boost Silver 2x 28/09/2016 IE00B94QL921 19096 USD 1020621.485 53.4468729 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 28/09/2016 IE00B94QL699 43638 USD 2824341.931 64.7220755 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 28/09/2016 IE00B873CW36 353778 EUR 12343731.81 34.8911798 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 28/09/2016 IE00B8NB3063 1058900 EUR 38575009.81 36.4293227 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 28/09/2016 IE00BKT09149 6080 EUR 803827.4885 132.2084685 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 28/09/2016 IE00BKS8QM96 67000 EUR 3611757.798 53.9068328 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 28/09/2016 IE00BKT09255 3300 EUR 456668.0131 138.3842464 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 28/09/2016 IE00BKS8QN04 523059 EUR 29882410.62 57.1300955 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 28/09/2016 IE00BKT09479 4750 GBP 716332.4914 150.8068403 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 28/09/2016 IE00BKS8QQ35 27200 GBP 1346943.545 49.51998326 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 28/09/2016 IE00BKT09032 2500 USD 299241.227 119.6964908 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 28/09/2016 IE00BKS8QT65 160150 USD 11478225.32 71.671716 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 28/09/2016 IE00BLS09N40 989750 EUR 13584738.9 13.7254245 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 28/09/2016 IE00BLS09P63 82120 EUR 6755923.899 82.2689223 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 28/09/2016 IE00BLNMQS92 20400 EUR 2735668.809 134.1014122 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 28/09/2016 IE00BLNMQT00 15200 EUR 629858.3387 41.4380486 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 28/09/2016 IE00BVFZGC04 236716 USD 3930473.487 16.6041733 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 28/09/2016 IE00BVFZGF35 16797 USD 1816441.434 108.1408248 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 28/09/2016 IE00BVFZGG42 53101 USD 1709504.957 32.1934607 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 28/09/2016 IE00BVFZGH58 24406 USD 2094755.499 85.8295296 Short Daily ETP



Boost Brent 28/09/2016 IE00BVFZGD11 256768 USD 4454204.797 17.3471959 Oil ETC



Boost Gold 28/09/2016 IE00BVFZGK87 125819 USD 3455528.359 27.4642809 ETC



Boost Natural Gas 28/09/2016 IE00BVFZGL94 47252 USD 1477064.34 31.2592978 ETC



Boost BTP 10Y 5x 28/09/2016 IE00BYNXNS22 26673 EUR 1361983.669 51.0622603 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 28/09/2016 IE00BYNXPH56 61425 EUR 3103789.482 50.5297433 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 28/09/2016 IE00BYNXPJ70 20336 USD 1383444.138 68.0293144 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 28/09/2016 IE00BYNXPK85 2133 EUR 190638.9056 89.375952 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 28/09/2016 IE00BYNXPM00 2233 EUR 198923.5995 89.0835645 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 28/09/2016 IE00BYTYHS72 186516 USD 6219601.947 33.3462113 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 28/09/2016 IE00BYTYHR65 49887 USD 2397895.74 48.0665452 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 28/09/2016 IE00BYTYHN28 3500 USD 502679.3338 143.6226668 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 28/09/2016 IE00BYTYHM11 3500 USD 192581.934 55.0234097 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 28/09/2016 IE00BYTYHQ58 408992 USD 3313653.675 8.1020012 2.25x Leverage Daily ETP



