Die sinkende Besucheranzahl hat Folgen: Der Tourismus spielt für die Türkei eine wichtige Rolle. Besonders Deutsche machten in der Türkei dieses Jahr weniger Urlaub - auch russische Reisende blieben dem Land fern.

Die Zahl der ausländischen Touristen in der Türkei ist im August um 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gefallen. Lediglich rund 3,18 Millionen Gäste aus dem Ausland kamen vergangenen Monat in das Land, wie das Tourismusministerium am Donnerstag mitteilte. ...

