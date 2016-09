GoodToKnow

in München ansässiger Franchise- und Luxusmarkenentwickler mit langjähriger Erfahrung wird Expansion des Immobilienmakler-Netzwerks in Europa, dem Nahen und Mittleren Osten und Afrika führen

Berkshire Hathaway HomeServices hat heute bekannt gegeben, dass Mitchell Lewis das Immobilienmakler-Netzwerk als Geschäftsführer für EMEA vertreten wird. Mitchell Lewis wird die Franchiseentwicklung und -betriebe in wichtigen Märkten in Europa, dem Nahen und Mittleren Osten und Afrika beaufsichtigen.

Mitchell Lewis bringt umfassende Erfahrung im internationalen Franchisevertrieb und -betrieb mit. Er hat zunächst bei der Cendant Corporation gearbeitet, wo er für die globalen Expansions- und Vertragsverhandlungen für Century 21, Coldwell Banker, Coldwell Banker Commercial und ERA verantwortlich war. Im Laufe des folgenden Jahrzehnts hat er bei der Realogy Corporation die globale Präsenz entwickelt und die Prozesse und Systeme für die gleichen Maklernetzwerke wie auch für Sotheby's International Realty verbessert.

Bis vor Kurzem diente Mitchell Lewis als Geschäftsführer für den Asien-Pazifik-Raum bei Christie's International Real Estate, wo er die betriebliche Präsenz des Netzwerks etablierte und zu der globalen Entwicklung der Marke beigetragen hat. Zudem war er für die in München basierte Counterparts Advisory LLC als Berater für Verbrauchermarken tätig, die eine weltweite Franchiseexpansion anstrebten und entsprechenden betrieblichen Rat suchten.

"Mitchell Lewis ist genau die richtige Fachkraft, die uns bei der Expansion von Berkshire Hathaway HomeServices helfen kann", sagte Peter Turtzo, Senior Vice President für International Operations. "Er ist eine Autorität, was internationales Franchising betrifft, und konnte überall Erfolge verzeichnen. Seine umfassende Erfahrung und sein professioneller Geschäftssinn sind echte Vermögenswerte; er wird uns helfen, die aktuelle Präsenz unseres Netzwerks in den USA in eine globale zu verwandeln."

Mitchell Lewis erwiderte: "Die Möglichkeit, Berkshire Hathaway HomeServices bei seiner globalen Expansion zu helfen, ehrt mich. Der Name Berkshire Hathaway ist rund um die Welt anerkannt, was Berkshire Hathaway HomeServices einen Vorteil gibt. Ich bin begierig, Zielmärkte zu erkunden und mit Franchisenehmer-Kandidaten zusammen zu arbeiten, um zu sehen, wie die Marke ihnen helfen kann, zu wachsen und die Rentabilität ihrer Maklergeschäfte zu verbessern."

Berkshire Hathaway HomeServices hat im Mai internationale Expansionspläne mit dem gleichzeitigen Start einer leistungsstarken, neuen Immobilien-Suchplattform auf seiner Website www.berkshirehathawayhs.com bekannt gegeben. Globale Käufer von US-Immobilien können die Website in zehn Sprachen übersetzen, und ihre Immobiliensuchen führen alle Verkaufsobjekte in jeder Stadt auf, die von einem Franchisenehmer von Berkshire Hathaway HomeServices betreut wird. Das Netzwerk hat außerdem ein Objektsyndizierungsprogramm initiiert, das die Verkaufsobjekte seiner US-Franchisenehmer an Immobilien-Websites rund um die Welt versendet.

"Diese Ressourcen bieten den US-Tochtergesellschaften von Berkshire Hathaway HomeServices Zugang zur Welt, lange bevor eine globale Franchise-Verkaufsaktion beginnt", sagte Mitchell Lewis. "Dies zeigt sorgfältige Planung und Voraussicht von der Marke, Dinge gleich beim ersten Mal richtig zu tun. Tatsächlich hat Berkshire Hathaway HomeServices ein äußerst hohes Maß an Sorgfalt, Umsicht und Geduld in seiner internationalen Expansionsstrategie gezeigt."

Laut Mitchell Lewis werden seine ersten Zielmärkte die wichtigsten Finanzzentren umfassen ebenso wie Ziel- und Anlegermärkte in der ganzen EMEA-Region, die Stabilität im Immobiliensektor aufweisen, und wo der Bekanntheitsgrad des Unternehmensnamens Berkshire Hathaway hoch ist.

Der CEO von Berkshire Hathaway HomeServices, Gino Blefari, hieß Mitchell Lewis in seiner neuen Rolle willkommen. "Mitchell Lewis ist eine Führungskraft mit globaler Kompetenz, die die Entwicklung und Betriebe von internationalen Franchisen eingehend kennt und des Weiteren die Sorgfalt versteht, die wir brauchen, um die Integrität unseres Markennamens zu bewahren, während wir führende Immobilienmakler im Ausland zu Tochtergesellschaften machen," sagte er. "Er ist zudem ein erfolgreicher Berater, der geholfen hat, unsere globale Strategie zu gestalten, und der Franchisenehmer anweisen kann, ihr Wachstumspotenzial zu maximieren. Wir sind stolz und zuversichtlich im Wissen, dass Mitchell Lewis bei der Expansion unseres Maklernetzwerks helfen wird."

Mitchell Lewis wohnt mit seiner Frau und zwei Söhnen in München.

Über Berkshire Hathaway HomeServices und HSF Affiliates LLC

Berkshire Hathaway HomeServices ist ein in Irvine im US-Bundesstaat Kalifornien angesiedeltes Immobilienmakler-Netzwerk, das für eine neue Ära im Bereich Wohnimmobilien aufgestellt ist. Das Netzwerk, eine der wenigen Organisationen, die den weltweit renommierten Namen Berkshire Hathaway führen dürfen, fügt dem Immobilienmarkt ein eindeutiges Zeichen von Vertrauen, Integrität, Stabilität und Langlebigkeit hinzu. Besuchen Sie www.berkshirehathawayhs.com.

Das in Irvine im US-Bundesstaat Kalifornien angesiedelte Unternehmen HSF Affiliates LLC ist Betreiber der Franchise-Netzwerke Berkshire Hathaway HomeServices, Prudential Real Estate und Real Living Real Estate. Das Unternehmen ist ein Joint Venture, bei dem HomeServices of America, Inc., die zweitgrößte Full-Service-Maklerfirma des Landes für Wohnimmobilien, eine Mehrheitsbeteiligung hält. HomeServices of America ist ein Partner des weltweit renommierten Unternehmens Berkshire Hathaway Inc.

Prudential, das Prudential-Logo und das Rock-Symbol sind Servicezeichen von Prudential Financial, Inc. und seiner verbundenen Einheiten, und werden unter Lizenz ohne weitere Angliederung an Prudential verwendet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

