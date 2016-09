HSBC hebt Krones auf 'Buy' und Ziel auf 95 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Krones nach einer zuletzt schwachen Kursentwicklung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 89 auf 95 Euro angehoben. Die schlechten Nachrichten vom Getränkeabfüllanlagen-Hersteller seien im Kurs nun weitgehend eingepreist, schrieb Analyst Jörg-Andre Finke in einer Studie vom Donnerstag. Er schaut nun wieder positiver auf das Unternehmen und lobte dessen generelle Qualitäten wie etwa die starke Bilanz. Zudem bedeuteten der zunehmende Preisdruck und der steigende Kapitalbedarf bei Krones keine unüberwindbaren strukturellen Probleme.

HSBC senkt Hapag-Lloyd auf 'Reduce' - Ziel auf 16 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Hapag-Lloyd von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 16,50 auf 16,00 Euro gesenkt. Trotz des Wegfalls einiger Wettbewerber dürfte 2017 für die Containerschiffahrt erneut ein verlustreiches Jahr werden, schrieb Analyst Parash Jain in einer Sektorstudie vom Donnerstag. Der Experte geht nun unter anderem von einer noch niedrigeren Nachfrage aus, während das Angebot erstmals wieder steigen könnte. Abstufung und neues Kursziel für Hapag-Lloyd begründete Jain mit gekürzten Gewinnschätzungen.

Berenberg senkt Takkt auf 'Hold' - Ziel auf 22,50 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Takkt nach zuletzt starker Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 23,00 auf 22,50 Euro gesenkt. Der Versandhändler für Geschäftsausstattung überzeuge weiterhin mit seiner Wettbewerbsstärke und dem starken Barmittelfluss, schrieb Analystin Anna Patrice in einer Studie vom Donnerstag. Nach der jüngsten Kursrally habe die Aktie aber nur noch begrenzt Luft nach oben. Anleger sollten besser auf einen attraktiveren Einstiegspunkt warten.

Kepler Cheuvreux startet Schaeffler mit 'Buy' - Ziel 18 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Schaeffler mit "Buy" und einem Kursziel von 18 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Sorgen des Marktes um nicht ergriffene Wachstumschancen seien unbegründet, schrieb Analyst Michael Raab in einer Studie vom Donnerstag. Der Automobilzulieferer investiere enorm in neue Mechatronik-Technologien, wobei die Chancen die Risiken überwögen. Potenzial biete zudem der Umbau der Industriesparte. Der Experte erwartet weiteres profitables Wachstum und einen starken Barmittelfluss gepaart mit der Aussicht auf steigende Dividenden.

RBC Capital hebt Ziel für Commerzbank - 'Sector Perform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Commerzbank wegen der Hoffnung auf niedrigere Kosten von 5,50 auf 7,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Sie traue der Kostenkontrolle der Bank inzwischen mehr zu, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Die Expertin hob daher ihre Gewinnschätzungen je Aktie bis 2019 um bis zu 16 Prozent an. Wegen der schwierigen Ertragslage rechne sie aber mit einer niedrigen Eigenkapitalrendite (ROTE) von lediglich 5,5 Prozent im Jahr 2020. Die Commerzbank hat am Donnerstag ihre neue Strategie vorgestellt und dabei den Abbau von tausenden Stellen angekündigt.

Exane BNP senkt Ziel für Siemens auf 100 Euro - 'Neutral'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Siemens von 102 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einer Serie positiver Ergebnisüberraschungen und zweimaliger Prognoseanhebung seien die Erwartungen an den Elektrotechnikkonzern inzwischen zu hoch, schrieb Analyst Jonathan Mounsey in einer Studie vom Donnerstag. Sie könnten nun aber sinken, da sämtliche Gewinntreiber sich abschwächten. Der Experte kürzte bereits seine eigenen Erwartungen. Siemens selbst dürfte bei der Bilanzpräsentation im November die Ziele für das neue Jahr niedriger stecken als aktuell der Markt.

S&P Global hebt Ziel für Infineon auf 16 Euro - 'Hold'

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Infineon von 14 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Jia Man Neoh erhöhte in einer Studie vom Donnerstag seine Gewinnschätzungen für den Chiphersteller für das laufende und das kommende Jahr. Die Münchener dürften dank der steigenden Nachfrage aus dem Autosektor und der Branche für Erneuerbare Energien weiter wachsen und dabei den breiten Chipmarkt überflügeln.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Hella auf 42 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Hella nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autoleuchten-Spezialist habe ergebnisseitig positiv überrascht, schrieb Analyst Michael Raab in einer Studie vom Donnerstag. Wenngleich neue Produktanläufe im Jahresverlauf bei Margen und freien Barmitteln für einige Schwankungen sorgen sollten, sehe er doch seine generell positive Einschätzung der Aktie untermauert. Raab hob seine Schätzungen für das Gesamtjahr an.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Covestro auf 62 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Covestro <1COV.ETR> von 47 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bayer-Kunststofftochter habe ihre operative Schlagkraft enorm verbessert, schrieb Analyst Christian Faitz in einer Studie vom Donnerstag. Dabei hätten dem Unternehmen zudem positive Nachfragetrends und Kapazitätsprobleme bei Wettbewerbern in die Hände gespielt. Der Experte hob seine Schätzungen an. Die vergleichsweise niedrig bewertete Aktie bleibe einer seiner Branchenfavoriten.

Goldman hebt Ziel für Südzucker auf 23,20 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Südzucker vor den am 13. Oktober anstehenden Quartalszahlen von 23,00 auf 23,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst John Ennis berücksichtigt laut einer Studie vom Donnerstag nun die höheren Zuckerpreise und überarbeitete entsprechend seine Schätzungen für den MDax-Konzern. Südzucker hatte in der vergangenen Woche seine operative Gewinnprognose für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr angehoben.

