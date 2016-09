Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag zugelegt. Die Festverzinslichen profitierten laut Händlern von einer gestiegenen Risikoaversion der Anleger. So gerieten die Aktienindizes an der Wall Street angesichts schwacher Finanzwerte unter Druck.Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 100 Punkte. Sie rentierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...