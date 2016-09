Der Vorsitzende der grünen Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, unterstützt den Beschluss des grünen Bundesvorstandes, ab 2030 keine Benzin- und Dieselfahrzeuge mehr zuzulassen: "Wir Grüne wollen weg vom Öl im Straßenverkehr", sagte er der "Berliner Zeitung" (Freitagsausgabe). "Die deutsche Autoindustrie muss raus aus der Dieselfalle. Wir wollen nicht, dass es der deutschen Autoindustrie so geht wie RWE und Eon, die zu lange aufs falsche alte Pferd gesetzt haben", betonte Hofreiter.

"Statt Energien in Schummel-Software zu stecken, sollten VW und Co. endlich in den Fortschritt investieren. Deshalb müssen sie jetzt ihre Produktion in Deutschland umstellen. Das ist ganz entscheidend für die Sicherung der Arbeitsplätze bei uns."

Der rasche Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor sei deshalb ein klimapolitisches Gebot und eine industriepolitische Chance. Und Politik mit Weitblick müsse jetzt einen Ausstiegspfad diskutieren und auf den Weg bringen, mit der Automobilwirtschaft und den betroffenen Regionen. Hofreiter betonte im Übrigen: "Es geht darum die Produktionsbedingungen so zu ändern, dass neue Fahrzeuge künftig emissionsfrei sind. Es geht nicht darum, in bereits bestehende Zulassungen einzugreifen."