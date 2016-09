Goldpreis bei der 9-monatigen Trendlinienunterstützung

Daily

Chart erstellt von Jamie Saettele, CMT

DailyFX Trading-Leitfäden und Prognosen

- Gold ist seit Juli unentschlossen. Jede Rallye scheiterte an der Trendlinie, und jedes Hoch war tiefer als das vorherige. Dies könnte sich mit einem Rückgang in Richtung tieferer 1960er lösen, bevor ein anhaltender Anstieg stattfinden kann. Falls der Kurs oberhalb von 1355 schließt, kann die Kursbewegung seit Juli als bullischer Keil interpretiert werden. Bis dieser Schlusskurs verzeichnet wird, bleibt die Gefahr eines Rückgangs in Richtung Tief von 1260 bestehen.

Um weitere Analysen und Trade-Setups zu erhalten (exakte Entries und Exits), besuchen Sie SB Trade Desk