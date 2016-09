BERLIN (dpa-AFX) - Für computergesteuerte Autos in Deutschland sollen ethische Regeln aufgestellt werden. Dafür nimmt am Freitag eine Expertenkommission die Arbeit auf, die Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) eingesetzt hat. Geleitet wird sie vom früheren Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio. Das Gremium soll Leitlinien für die Programmierung automatisierter Fahrsysteme entwickeln. Konkret geht es zum Beispiel darum, wie Computer-Autos in Risikosituationen reagieren. Dabei soll unter anderem gelten, dass ein Sachschaden einem Personenschaden immer vorzuziehen ist.

Die Bundesregierung erarbeitet derzeit einen Rechtsrahmen. Laut einem Gesetzentwurf des Verkehrsministeriums sollen sich Fahrer künftig vom Verkehrsgeschehen und der Steuerung solcher Wagen "abwenden" dürfen, wenn der Computer die Fahrt übernimmt. Der Fahrer muss aber "wahrnehmungsbereit" bleiben, um die Kontrolle übernehmen zu können./sam/DP/zb

