DILLINGEN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) wird zum zweiten saarländischen Stahlgipfel am (heutigen) Freitag (16.00 Uhr) in Dillingen/Saar erwartet. Gemeinsam mit der saarländischen Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) wird er zuvor die neue Stranggießanlage CC6 auf dem Gelände der Dillinger Hüttenwerke besichtigen.

In den kommenden Monaten sollen in Brüssel und Berlin die Weichen für die Zukunft der Stahlindustrie gestellt werden. Zuvor will Rehlinger ihren zweiten saarländischen Stahlgipfel nutzen, um auf die besonderen Beiträge der Stahlunternehmen für Wertschöpfung, Beschäftigung und Innovation aufmerksam zu machen.

Zu den Podiumsgästen des Stahlgipfels zählen neben Gabriel und Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, auch Vertreter der ArcelorMittal Germany Holding GmbH, der Dillinger Hüttenwerke und der Saarstahl AG, der Salzgitter Flachstahl GmbH und Gewerkschafter./ksp/DP/zb

ISIN DE0007500001 DE0006202005 LU0323134006

AXC0012 2016-09-30/05:50