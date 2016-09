FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 6. Oktober:

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:30 J: Arbeitslosenzahlen 08/16

FREITAG, DEN 30. SEPTEMBER 2016

01:30 J: Verbraucherpreise 08/16, Tokio 09/16

01:50 J: Industrieproduktion 08/16 08:00 D: Einzelhandelsumsatz 08/16

03:45 CHN: Caixin Verarbeitendes Gewerbe 09/16 08:00 S: Hennes & Mauritz Q3-Zahlen 08:45 F: Verbraucherpreise 09/16 (vorläufig)

08:45 F: Konsumausgaben 08/16 09:00 CH: KOF Konjunkturbarometer 09/16 10:30 GB: BIP Q2/16 (endgültig)

11:00 EU: Verbraucherpreise 09/16 (vorab) 11:00 EU: Arbeitslosenzahlen 08/16 11:00 I: Verbraucherpreise 09/16 (vorläufig)

11:30 D: Commerzbank Pk zur Vorstellung der Strategie bis 2020

12:00 P: Industrieproduktion 08/16 14:00 PL: Verbraucherpreise 09/16 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Konsumausgaben 08/16 15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 09/16 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/16

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Va-Q-Tec AG Erster Handelstag D: DZ-Bank Q2-Zahlen D: Nord/LB AR-Sitzung, Braunschweig E: Banco Santander Group Strategy Update EU: S&P Ratingergebnis Spanien

EU: Moody's Ratingergebnis EFSF, Bulgarien

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Fachkonferenz zu den Auswirkungen des Brexit-Votums der Briten für die Kapitalmärkte in Europa. Veranstalter ist die Association for Financial Markets in Europe (AFME) 09:30 B: Sondertreffen der EU-Umweltminister zur Ratifizierung des UN-Weltklimavertrags 16:00 D: 2. Stahlgipfel Saar "Stahl - Wertschöpfung, Beschäftigung, Innovation" u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD), Dillingen F: 2. Pressetag vor Beginn des Internationalen Automobilsalons Paris MEX: Audi eröffnet neues Q5-Werk im mexikanischen San José Chiapa

SAMSTAG, DEN 1. OKTOBER 2016

TERMINE MIT ZEITANGABE 03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/16 03:00 CHN: PMI Service 09/16

SONSTIGE TERMINE F: Internationaler Automobil-Salon Paris (bis 16.10.2016) 09:00 h Eröffnung mit dem französischen Präsidenten Hollande, Paris

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Tankan Q3/16

MONTAG, DEN 3. OKTOBER 2016

09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/16 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/16 (endgültig) 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/16 (endgültig) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/16 (endgültig) 10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/16 15:45 EU: EZB Wirtschaftsbericht 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/16 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 08/16 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 09/16

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE NL: ING Investor Day USA: Kfz-Absatz 09/16

SONSTIGE TERMINE 14:00 GB: Veröffentlichung des neuesten Index für afrikanische Regierungsführung. Das Gutachten über die Führungsqualität afrikanischer Staaten wird von der Mo-Ibrahim-Stiftung erstellt. USA: Start der 15. TTIP-Verhandlungsrunde (bis 7.10.), New York

HINWEIS D / CHN: Feiertag, Börsen geschlossen

DIENSTAG, DEN 4. OKTOBER 2016

TERMINE MIT ZEITANGABE 10:30 D: Bundesverband Großhandel, Außenhandel,

Dienstleistungen (BGA) Außenhandels-Pk, Berlin 11:00 EU: Erzeugerpreise 08/16 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: ABB Capital Markets Day SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Eröffnungs-Pk zur Motorradmesse "Intermot" (5.-9.10.), Köln

D: CeBIT-Topthema-Konferenz d!conomy (bis 05.10.), Düsseldorf Die Konferenz behandelt das jeweilige Top-Thema der vorangegangenen Messe CeBIT 15:00 D: Frankfurter Finanzplatzgespräch: "Drei Monate nach dem Brexit-Votum - was nun, Frankfurt?" mit Hessens Finanzminister Thomas Schäfer 15:00 USA: Vor Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank (07. bis 09.10.2016), Washington 15:00 h Pressekonferenz IWF zur aktueller Konjunkturprognose 18:00 USA: Google will Neuheiten vorstellen. Erwartet wird unter anderem ein neues Smartphone-Modell. San Francisco B: EU-Afghanistan-Konferenz (bis 05.10.) Bei dem Ministertreffen soll es um Unterstützung des Landes bis 2020 gehen J: Elektronikmesse Ceatec Japan 2016 (bis 07.10.)

HINWEIS CHN: Feiertag, Börsen geschlossen

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Grenke Neugeschäft 9Monatszahlen 09:30 D: VDMA Pk Konjunkturprognose 2017 09:45 I: PMI Dienste 09/16

MITTWOCH, DEN 5. OKTOBER 2016

09:50 F: PMI Dienste 09/16 (2. Veröffentlichung) 09:55 D: PMI Dienste 09/16 (2. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Dienste 09/16 (2. Veröffentlichung)

10:30 GB: PMI Dienste 09/16 11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 08/16 11:30 D: Anleihe Laufzeit: 10 Jahre Volumen: 4 Mrd EUR 14:15 USA: ADP Beschäftigung 09/16 14:30 USA: Handelsbilanz 08/16 15:45 USA: PMI Dienste 09/16

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 08/16 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: VDA / VdIK / KBA - Kfz-Neuzulassungen 09/16

D: Stada Capital Markets Day D: Gea Group Capital Markets Day F: Accor Investor Day, Paris GB: Ferrexpo Q3 Production Report GB: International Airlines Group Verkehrszahlen 09/16 GB: Tesco Halbjahreszahlen

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Übertragungsnetzbetreiber Amprion informiert über geplante Stromautobahn Korridor A zwischen Emden und Philippsburg 10:00 D: HSBC Global Asset Management Pressegespräch zum Thema "Asian Fixed Income: Kostbare Werte in renditearmen Zeiten", Frankfurt 10:15 D: OVG Schleswig verhandelt über Klage gegen Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals 14:00 D: Unternehmertag des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen zum Thema "Handeln. Deutschlands Herausforderungen in der Mitte Europas"; u.a. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) und BA-Chef Hans-Jürgen Weise, Berlin 14:45 USA: Vor Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und

Weltbank (07.10. bis 09.10.2016) 14:45 h Pk IWF zur Finanzstabilität

16:30 H Debatte zu Innovation und Wirtschaftswachstum u.a. mit IWF-Chefin Christine Lagarde 17:00 h Gespräch mit Weltbank-Chef Jim Yong Kim zur Entwicklung der Weltwirtschaft 15:00 D: Pk zum 38. Deutschen Stahlbautag Bauforumstahl e.V., der Dachverband der Deutschen Stahlbaubranche, veranstaltet vom 6. bis 7. Oktober in Würzburg den Deutschen Stahlbautag. Auf der Pk soll die Situation der Branche dargestellt und ein Ausblick in die Zukunft gegeben werden. 15:30 D: Betriebsversammlung der rund 4000 Beschäftigten der Kaisers

Tengelmann GmbH, Region Nordrhein D: Intermot (bis 09.10.) - Internationale Motorrad-, Roller- und

Fahrradmesse, Köln B: EU-Afghanistan-Konferenz (letzter Tag) Bei dem Ministertreffen soll es um Unterstützung des Landes bis 2020 gehen

HINWEIS CHN: Feiertag, Börsen geschlossen

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:30 D: Gerresheimer Q3-Zahlen 08:00 D: Auftragseingang Industrie 08/16

DONNERSTAG, DEN 6. OKTOBER 2016

13:30 EU: EZB-Sitzungsprotokoll 8.9.16 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE GB: Easyjet Pre-close Statement FY 16 GB: BTG Pre-close Statement FY 16

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Tag der Deutschen Industrie u.a. mit Reden Kanzlerin Angela Merkel und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, Berlin 09:00 h Pressekonferenz BDI-Präsident Ulrich Grillo

10:00 h Rede Merkel 11:15 h Rede Gabriel

10:00 D: Bundesverband Medizintechnologie stellt Ergebnisse der aktuellen Herbstumfrage zur Lage in der Branche vor, Berlin 10:00 D: Telekommunikationstag Hessen 2016 mit dem Thema "Der TK-Markt im Wandel: Regionale Netze im globalen Wettbewerb" zu Veränderungen auf dem Telekommunikationsmarkt, Frankfurt 10:30 D: Pk Institut der deutschen Wirtschaft Köln "Volkswirtschaftlicher Nutzen privater Infrastrukturbeteiligung", Berlin 11:00 D: Pk Alltours zum Sommerprogramm 2017 und zum Geschäftsverlauf mit Alltours-Chef Willi Verhuven, Düsseldorf 11:00 D: Bund der Steuerzahler stellt Schwarzbuch 2016 vor 11:00 D: Pressegespräch zur Studie "Mittelstandsfinanzierung" der Ebner Stolz Gruppe: Neue Herausforderungen für den Mittelstand, Stuttgart 11:15 D: Bosch-Vorstellung der "Retrofit-Technik", bei der alte Maschinen mit Sensoren ein digitales Upgrade bekommen, Stuttgart 14:45 USA: Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank 14:45 h Pk IWF-Chefin Christine Lagarde 15:30 h Eröffnungs-Pressekonferenz Weltbank-Präsident Jim Yong Kim 18:00 h Debatte IWF-Chefin Christine Lagarde und der Chef der Bank

of England, Mark Carney 18:30 D: VDA-Veranstaltung "Mobilität von morgen" mit Daimler-Chef

Dieter Zetsche, Berlin USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten, Washington

HINWEIS CHN: Feiertag, Börsen geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ. /bwi

AXC0014 2016-09-30/06:05