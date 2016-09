FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 30. September:

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:30 J: Arbeitslosenzahlen 08/16 01:30 J: Verbraucherpreise 08/16, Tokio 09/16 01:50 J: Industrieproduktion 08/16 08:00 D: Einzelhandelsumsatz 08/16 03:45 CHN: Caixin Verarbeitendes Gewerbe 09/16 08:00 S: Hennes & Mauritz Q3-Zahlen 08:45 F: Verbraucherpreise 09/16 (vorläufig) 08:45 F: Konsumausgaben 08/16 09:00 CH: KOF Konjunkturbarometer 09/16 10:30 GB: BIP Q2/16 (endgültig) 11:00 EU: Verbraucherpreise 09/16 (vorab) 11:00 EU: Arbeitslosenzahlen 08/16 11:00 I: Verbraucherpreise 09/16 (vorläufig) 11:30 D: Commerzbank Pk zur Vorstellung der Strategie bis 2020 12:00 P: Industrieproduktion 08/16 14:00 PL: Verbraucherpreise 09/16 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Konsumausgaben 08/16 15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 09/16 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/16 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Va-Q-Tec AG Erster Handelstag D: DZ-Bank Q2-Zahlen D: Nord/LB AR-Sitzung, Braunschweig E: Banco Santander Group Strategy Update EU: S&P Ratingergebnis Spanien EU: Moody's Ratingergebnis EFSF, Bulgarien SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Fachkonferenz zu den Auswirkungen des Brexit-Votums der Briten für die Kapitalmärkte in Europa. Veranstalter ist die Association for Financial Markets in Europe (AFME) 09:30 B: Sondertreffen der EU-Umweltminister zur Ratifizierung des UN-Weltklimavertrags 16:00 D: 2. Stahlgipfel Saar "Stahl - Wertschöpfung, Beschäftigung, Innovation" u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD), Dillingen F: 2. Pressetag vor Beginn des Internationalen Automobilsalons Paris MEX: Audi eröffnet neues Q5-Werk im mexikanischen San José Chiapa

SAMSTAG, DEN 1. OKTOBER 2016

TERMINE MIT ZEITANGABE 03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/16 03:00 CHN: PMI Service 09/16

SONSTIGE TERMINE F: Internationaler Automobil-Salon Paris (bis 16.10.2016) 09:00 h Eröffnung mit dem französischen Präsidenten Hollande, Paris

