Wollt ihr über Mittag einen Happen Effizienz verspeisen? Die Efficiency-Bar für Mitarbeitende macht euch fit für das tägliche digitale Arbeiten.

Wie ihr meiner August-Kolumne entnehmen konntet, war ich in den Ferien. Ich schwelge richtig in den schönen Erinnerungen: Das Kitzeln der Sonnenstrahlen auf meiner Haut, das Wogen der Wellen… Nun denn: Ich bin zurück am Arbeitsplatz und unterhalte mich bei einer guten Tasse Rooibusch-Tee mit meiner Kollegin Tanja. «Nimmst Du heute Mittag auch an der Efficiency-Bar teil?», fragt sie unvermittelt und schiebt nach: «Das sind regelmässig über das Jahr verteilte 1:1-Coachings, bei denen Coaches den Teilnehmenden in rund 20 Minuten wichtige Inputs zu digitalem Arbeiten geben.»

Nützliche Effizienz-Snacks

Ich bin für einen Moment sprachlos. Toll, was unser Unternehmen für uns Mitarbeitende organisiert! Eigentlich habe ich mit Frank zum Mittagessen abgemacht. Doch dieses Angebot tönt zu verlockend, um nicht dabei zu sein. Bei diesen Coachings werden verschiedene Themenblöcke rund um E-Mail-Management und digitale Zusammenarbeit behandelt:

Mail-Bearbeitung: Mails werden in drei Kategorien eingeteilt: grosse Aufgabe, kleine Aufgabe, reine Information. Wie erhöhe ich meinen Fokus? Wie plane ich die Aufgaben im Outlook-Kalender? Kalender: Hier lernt man, wie man Kategorien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...