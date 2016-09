FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Flut an negativen Nachrichten bei der Deutschen Bank hat Goldman Sachs in einer Studie vom Freitag versucht, die Wogen etwas zu glätten. "Wir glauben, dass die Liquiditätssituation der Bank stabil ist", schrieb Analyst Jernej Omahen in einer Reaktion auf die jüngste Nachrichtenlage.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Donnerstag unter Berufung auf ein ihr vorliegendes internes Dokument der Bank berichtet, dass einige Hedgefonds ihr Geschäft mit Deutschlands größter Bank reduzieren. Bestimmte Kunden im sogenannten Derivate-Clearing hätten einige überschüssige Geldbestände und Positionen abgezogen.

Für Omahen verdeutlicht der daraufhin im US-Handel einsetzende Kurseinbruch, welches Ausmaß die Sorgen inzwischen erreicht haben. An der Wall Street war es für die US-Anrechtsscheine auf Deutsche-Bank-Aktien (ADR) in der Spitze um gut 9 Prozent abwärts gegangen.

Die Bank brauche nun dringend gute Nachrichten, so Omahen weiter. Vor allem eine Beilegung der Rechtsstreitigkeiten wäre immens wichtig./ag/das

ISIN DE0005140008

