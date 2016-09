DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Deutschland bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Deutschen Einheit" geschlossen. In Südkorea findet aufgrund des "Tag der Staatsgründung" und in China wegen des Nationalfeiertags kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Einige Kunden der Deutschen Bank haben offenbar Milliarden von Dollar abgezogen, weil sie sich um die Stabilität der Bank und damit ihr eigenes Engagement sorgen. Darunter seien mehrere große und einflussreiche Hedgefonds, wie den Kunden und der Bank nahestehende Personen sagten. Die Fonds hätten Schritte ergriffen, um Aktien oder Barmittel zu verschieben und ihre Handelsaktivitäten zurückzufahren oder beides. Darunter seien AQR Capital Management, Capula Investment Management, Citadel, Luxor Capital Group, Magnetar Capital und Millennium Management. Das Volumen der Vermögenswerte, die in jüngster Zeit abgezogen oder dafür vorgesehen seien, belaufe sich auf insgesamt mehrere Milliarden Dollar. Dies sei allerdings nur ein kleiner Teil des Saldos von Hunderten Milliarden, die die Deutsche Bank laut Analysten allein in ihrem sogenannten Prime-Brokerage-Geschäft habe und ein winziger Bruchteil der gesamten Kundeneinlagen von mehr als 600 Milliarden Dollar. Die Deutsche Bank teilte in einer Stellungnahme mit, ihre Kunden gehörten "zu den versiertesten Investoren der Welt." "Wir sind zuversichtlich, dass die große Mehrheit von ihnen volles Verständnis für unsere stabile Finanzposition, das aktuelle makroökonomische Umfeld, die Rechtsprozesse in den USA und in die Fortschritte, die wir mit unserer Strategie machen, haben." Die US-Hinterlegungsscheine (ADR) der Deutschen Bank waren am Donnerstag mit den Berichten über die Mittelabzüge im US-Handel stark unter Druck geraten und verloren rund 6 prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 3Q, Stockholm

08:00 FR/Autosalon Paris, Pressetage (seit 29.9.)

09:00 GB/Banco Santander SA, Konzern-Strategie-Update, London

09:10 DE/Va-Q-Tec AG, Erstnotiz im Prime Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse

11:00 DE/Commerzbank AG, voraussichtlich PK zu strategischen

und finanziellen Zielen bis 2020, Frankfurt

- US/Volkswagen AG (VW), Fristablauf zur Vorlage einer

detaillierten Einigung beim Bundesbezirksgericht in

San Francisco im Sammelverfahren zu

Schadenersatzforderungen von US-Händlen wegen des

Abgasskandals

DIVIDENDENABSCHLAG

Hella: 0,77 EUR Zeal Network: 0,70 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Einzelhandelsumsatz August saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm -FR 08:45 Verbraucherpreise September (vorläufig) PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+0,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,2% gg Vj 08:45 Privater Verbrauch August PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+0,5% gg Vj -GB 10:30 BIP 2Q (3. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,2% gg Vj 2. Veröff.: +0,6% gg Vq/+2,2% gg Vj 1. Quartal: +0,4% gg Vq/+2,1% gg Vj -EU 11:00 Arbeitsmarktdaten August Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 10,1% zuvor: 10,1% 11:00 Verbraucherpreise Eurozone September (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,9% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vj -IT 11:00 Verbraucherpreise September (vorläufig) PROGNOSE: -0,3% gg Vm/ 0,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/-0,1% gg Vj -US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen August Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago September PROGNOSE: 51,8 zuvor: 51,5 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan September (2. Umfrage) PROGNOSE: 90,0 1. Umfrage: 89,8 zuvor: 89,8

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.142,20 -0,29% Nikkei-225 16.483,55 -1,26% Shanghai-Composite 3.004,15 +0,19% DAX 10.405,54 -0,31% DAX-Future 10.278,00 -2,11% XDAX 10.298,16 -2,02% MDAX 21.493,56 -0,26% TecDAX 1.785,42 -0,38% EuroStoxx50 2.991,58 +0,02% Stoxx50 2.848,93 +0,08% Dow-Jones 18.143,45 -1,07% S&P-500-Index 2.151,13 -0,93% Nasdaq-Comp. 5.269,15 -0,93% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,91 +8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit dem Schwächeanfall an der Wall Street werden die Börsen in Europa zum Wochenschluss im Minus erwartet. "Es wird heute spannend", erwartet ein Händler. In Deutschland stehe ein langes Wochenende vor der Tür. Sollte Abgabedruck an den Markt kommen, dürfte wohl kaum ein Investor dagegen halten. Daher stuft er die Gefahr eines Abverkaufs zum Quartalsende als hoch ein. Die Nachfrage nach Anleihen dürfte unterdessen anhalten. "Die geopolitische Lage sowie Sorgen um den Zustand des europäischen Bankensektors sprechen tendenziell für Nachfrage nach Safe-Haven-Anlagen" so Dirk Gojny, Anleihestratege bei der National Bank.

Rückblick: Wenig verändert - Die Aktienmärkte profitierten zunächst von der überraschenden Einigung der Opec auf eine Fördermengensenkung, ungeachtet von kritischen Simmen, die an einer Umsetzung zweifeln. Mit +4,4 Prozent war der Öl- und Gassektor der größte Gewinner. Aktien der großen Ölkonzerne BP, Royal Dutch Shell und Total erhöhten sich um 4 bis 6,5 Prozent. Die gute Stimmung im Ölsektor ergriff auch den Rohstoffsektor, der um 3,1 Prozent zulegte. Im Verlauf kamen Zinssorgen auf und sorgten dafür, dass die Gewinne bei den breiten Indizes wieder verloren gingen. Denis Lockhart, der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, hatte die November-Sitzung der US-Notenbank als möglichen Termin für eine Zinsanhebung ins Spiel gebracht. Der Termin galt vielen Beobachtern bislang als unwahrscheinlich, weil im November auch die US-Präsidentschaftswahlen stattfinden.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Commerzbank verloren 3,1 Prozent. Die Bank setzt radikal den Rotstift an und will 9.600 Stellen streichen. Die Aktionäre müssen wegen der schwachen Gewinnaussichten zudem wohl auf eine Dividende verzichten. RWE gewannen 2,8 Prozent. Als Kurstreiber machten Händler die "exzellente Nachfrage" nach den Aktien der Tochter Innogy aus. Sie wurden im Grauen Markt bei 38 Euro umgesetzt, die offizielle Platzierungsspanne liegt bei 32 bis 36 Euro. DIC Asset legten um 2,1 Prozent zu, nachdem die Immobiliengesellschaft die Prognose für den operativen Gewinn angehoben hat. In der dritten Reihe schoss der Kurs der ehemals im TecDAX notierten Medigene-Aktie um 16,7 Prozent nach der Mitteilung über eine Forschungkooperation. Air Berlin fielen um 8 Prozent. Das Unternehmen halbiert nahezu die Flotte und streicht 1.200 Stellen.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr) -1% auf 10.298 Punkte

Nachdem sich die Talfahrt der US-Börsen beschleunigt hatte, ging es auch für die deutschen Aktien deutlicher nach unten. Ganz oben auf der Verkaufsliste bei Lang & Schwarz standen Deutsche Bank, die bei lebhaften Umsätzen 6 Prozent fielen. Laut einem Medienbericht verliert die Bank Derivatekunden, weil diese um die Stabilität des Instituts fürchten. Hohe Umsätze wurden auch in Lanxess verzeichnet, die 3 Prozent niedriger getaxt wurden. Hier dürften Gewinne mitgenommen worden sein, hieß es.

USA / WALL STREET

Schwächer - Die Euphorie nach der überraschenden Einigung der Opec auf ein Einfrieren der Ölförderung trug nicht mehr. Auch weil es vermehrt Zweifel daran gibt, ob die Beschlüsse auch wirklich in die Tat umgesetzt werden. Während neue Konjunkturdaten keine Akzente setzten, nahm der Verkaufsdruck im Verlauf zu mit Befürchtungen, die Probleme der Deutschen Bank könnten sich zu einer handfesten Krise auswachsen und die ganze Branche in Mitleidenschaft ziehen. Finanzwerte gehörten daher zu den größten Kursverlierern. Goldman Sachs verbilligten sich um 2,8 Prozent und JP Morgan um 1,1 Prozent. Außerdem drückten Zinserhöhungsspekulationen auf die Stimmung, nachdem der Atlanta-Fed-Präsident Lockhart die Möglichkeit einer Zinserhöhung im November ins Spiel gebracht hatte. NXP-Aktien sprangen um fast 17 Prozent nach oben, weil laut informierten Kreisen Qualcomm über den Kauf des Unternehmens verhandelt. Qualcom stiegen um 6,3 Prozent. Apple gaben um 1,6 Prozent nach. Barclays zählt Apple nicht mehr zu den "Top Picks", wenngleich die Analysten an ihrer Einstufung "Overweight" festhalten. Pepsi stiegen um 0,4 Prozent, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick angehoben hatte. US-Anleihen erhielten als sicherer Hafen etwas Zulauf nach der Veröffentlichung des Bloomberg-Berichts zur Deutschen Bank.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.12 Uhr EUR/USD 1,1218 -0,0% 1,1222 1,1229 EUR/JPY 113,47 +0,0% 113,44 114,13 EUR/CHF 1,0835 -0,0% 1,0839 1,0862 GBP/EUR 1,1564 +0,0% 1,1558 1,1551 USD/JPY 101,15 +0,1% 101,09 101,65 GBP/USD 1,2974 +0,0% 1,2969 1,2969

Die Sorgen um die Deutsche Bank gingen auch am Devisenmarkt nicht spurlos vorüber, wo Anleger in den als Krisenwährung geltenden Yen flüchteten. Der Dollar gab den Großteil seiner Tagesgewinne zur japanischen Währung ab und notierte im späten US-Geschäft knapp über 101 Yen. Im Tageshoch hatte der Greenback 101,85 Yen gekostet. Der Euro zeigte sich unter dem Strich wenig verändert bei etwa 1,1215 Dollar. Im asiatischen Geschäft am Freitag holt der Dollar seine Verluste zum Yen wieder auf und kostet knapp 101,50.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,50 47,83 -0,7% -0,33 +9,6% Brent/ICE 48,82 49,24 -0,9% -0,42 +12,7%

Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI setzte nach anfänglichem Zögern seinen Anstieg fort. Nach dem Vortagesplus von 6 Prozent, dem höchsten Tagesgewinn seit April, legte er bis zum Settlement um 1,7 Prozent auf 47,83 Dollar zu. Brent stieg nicht ganz so deutlich. Analysten warnten, die Absicht der Opec zur Kürzung ihrer Fördermenge überzubewerten, auch weil die Umsetzung alles andere als sicher sei. Nordea-Expertin Thina Margarethe Saltvedt wies zudem darauf hin, dass die in Aussicht gestellte Reduzierung der täglichen Förderung auf 32,5 bis 33,0 Millionen Barrel lediglich einer Kürzung von 200.000 bis 700.000 Barrel entspräche.

METALLE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,50 47,83 -0,7% -0,33 +9,6% Brent/ICE 48,82 49,24 -0,9% -0,42 +12,7%

Gold profitierte als sicherer Hafen von den Verlusten am Aktienmarkt und fand in positives Terrain, nachdem es auf den tiefsten Stand seit rund einer Woche gefallen war. Zum Settlement stieg der Preis für die Feinunze um 0,2 Prozent auf 1.326 Dollar. Ansonsten seien die Investoren unverändert auf die künftige Zinspolitik der US-Notenbank fixiert, hieß es. Im Fall einer Zinserhöhung würde das zinslos gehaltene Edelmetall unattraktiv.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK EZB

Die EZB sollte ihre Geldpolitik nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann nicht weiter lockern, sondern so schnell wie möglich normalisieren. Sobald die Inflationsaussichten dies erlaubten, müsse die EZB ihre ultra-lockere Politik beenden, ohne dabei auf Staaten oder Banken Rücksicht zu nehmen.

KONJUNKTUR CHINA

Der chinesische Einkaufsmanagerindex (Caixin) für das verarbeitende Gewerbe ist im September auf 50,1 von 50,0 im August gestiegen.

KONJUNKTUR GROßBRITANNIEN

Das GfK-Verbrauchervertraue hat im September einen Wert von -1 erreicht nach -7 im August. Erwartet worden war ein Wert von -5.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Industrieproduktion in Japan hat sich im August stärker erholt als erwartet, nachdem sie im Juli leicht gesunken war. Sie wuchs gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent. Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Im September wird mit einem Wachstum um 2,2 Prozent und im Oktober um 1,2 Prozent gerechnet, wie eine Umfrage zeigt.

LANXESS

hat zwei Anleihen zu je 500 Millionen Euro begeben. Mit dem Emissionserlös will der MDAX-Konzern einen Teil der Brückenfinanzierung für die Übernahme des US-Wettbewerbers Chemtura ablösen. Laut Lanxess waren die Papiere mehrfach überzeichnet.

OSRAM

Gleich mehrere Firmen aus China sind nach Informationen des Handelsblatts aus Industriekreisen an einem Kauf von Osram interessiert. Siemens könnte seine 17,5-Prozent-Restbeteiligung an der einstigen Tochter verkaufen und damit den Weg für die Übernahme ebnen, heißt es. Der Osram-Kurs war am Donnerstag nachbörslich deutlich gestiegen.

VA-Q-TEC

Die Aktien des Dämmstoffanbieters Va-Q-tec kommen zum Emissionspreis von 12,30 Euro am heutigen Freitag an die Börse und damit in der Mitte der Emissionsspanne von 11,20 bis 13,40 Euro.

NXP/QUALCOMM

Der US-Chiphersteller Qualcomm verhandelt informierten Personen zufolge mit dem niederländischen Halbleiterhersteller NXP Semiconductors über einen Kauf. Ein Deal, der in zwei bis drei Monaten erzielt werden könnte, könnte NXP mit mehr als 30 Milliarden US-Dollar bewerten. An der Nasdaq reagierte die NXP-Aktie mit einem Kurssprung von rund 16 Prozent.

TELEFONICA

hat den Börsengang seiner Infrastrukturtochter Telxius abgesagt. Die Gebote potenzieller Investoren seien nicht angemessen, begründete das Unternehmen. Telefonica wollte einen Minderheitsanteil von mindestens 25 Prozent über die Börse bis Jahresende verkaufen und will nun Alternativen prüfen. An einem möglichen Börsengang der britischen Tochter O2 scheint sich dagegen bisher nichts zu ändern.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

