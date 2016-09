Hamburg - Die Rohölpreise zeigten sich gegen Ende der Berichtsperiode volatil, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Insbesondere am 28.09. sei der Ölpreis um 6% auf 49 US-Dollar/Barrel angestiegen. Grund hierfür sei die vorläufige Einigung der OPEC, die Förderung in einer Spanne von 32,5 Mio. Barrel/Tag bis 33 Mio. Barrel/Tag einzufrieren. Dieses Abkommen solle bei ihrem nächsten Treffen im November in Kraft treten.

