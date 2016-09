Paris (awp/sda/reu) - Die französischen Konsumenten haben erstmals seit Monaten wieder mehr Geld ausgegeben. Ihre Konsumausgaben stiegen im August um 0,7 Prozent zum Vormonat, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris bekanntgab. Das ist der erste Anstieg nach zuvor vier Rückgängen in Folge. Von Reuters befragte Ökonomen ...

