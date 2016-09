Die Chefin des computergesteuerten Aktienmanagements bei Sal. Oppenheim über ihre risikominimierende Strategie und die Schwäche der vom Finanzvertrieb gerade bejubelten Smart-Beta-Produkte.

Die starken Kursbewegungen an den Aktienmärkten schrecken Investoren ab. Viele Geldverwalter versuchen daher mit speziellen Strategien, die Kursbewegungen für den Anleger zu glätten. Häufig kommen allerdings dann die Renditen unter die Räder. Hier erklärt die Chefin des Quantitativen Aktienmanagements bei Sal. Oppenheim, Irina Sidorovitch, mit welcher Strategie das Haus seine erfolgreichen Low-Volatility-Aktienfonds verwaltet.

Frau Sidorovitch, Sie sind verantwortlich für einen Aktienfonds, der die Risiken des Aktienmarktes tatsächlich reduziert hat und dabei nicht auf Derivate setzt. Wie gehen Sie vor?Bei dem Fonds ist einerseits die Auswahl von Einzelaktien entscheidend, aber dann auch die Gewichtung der Aktien im Depot. Beides zusammen sorgt dafür, dass das Risiko des Portfolios verringert wird. Der europäische Low-Vola-Fonds besteht aus rund 100 Einzelaktien und die sind zudem so zusammengestellt, dass das Portfolio in einem fallenden Markt weniger verliert als der Index und die Kurse der ausgewählten Aktien weniger stark schwanken. Seit Auflage des Fonds hat er 14,4 Prozent verdient bei einer Volatilität von 15. Der MSCI Europa mit seinen 450 Einzelwerten hat hingegen hat nur 3,5 Prozent verdient und eine Volatilität von 19. Wir haben also etwa 80 Prozent der Schwankungen des Aktienmarktes auch in unserem Portfolio, verlieren aber in einem fallenden Markt weniger. Auf lange Sicht erzielt der Anleger damit eine aktienähnliche Rendite, in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt jährlich 13,5 Prozent.

Und wie funktioniert die Auswahl?Wir nehmen den Index MSCI Europa mit 450 Aktien und lassen jede durch den Qualitätsfilter unseres Computersystems laufen. Es sortiert in attraktive und weniger attraktive Aktien. Dazu zieht es Kennziffern wie die Bewertung, das Gewinnwachstum, die Finanzstärke und Analysteneinschätzungen heran. Die meisten Daten beruhen auf den fundamentalen Daten jedes Unternehmens. Hinzu kommen technische Indikatoren wie das 12-Monats-Momentum, wir wollen ja schließlich nicht ins fallende Messer greifen. Aus den Kennzahlen erstellen wir eine Attraktivitätsprognose für jedes einzelne Unternehmen. Die bringen wir in eine Reihenfolge und treffen danach unsere Investitionsentscheidung. Aus der risikogewichteten Zusammenstellung des Depots ergibt sich ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis als beim Index.

Nahezu jeder Vermögensverwalter setzt heute quantitative Filter bei der Aktienauswahl ein, weil sich ansonsten die Datenflut nicht bewältigen lässt. Wo ist der Unterschied bei Ihnen?Das, was ein aktiver Fondsmanager ...

Den vollständigen Artikel lesen ...