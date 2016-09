Aufseher und Ministerien spielen einen mehrstufigen Plan zur Zukunft der Deutschen Bank durch.

Wer war es? Und vor allem: warum? Detektivische Fragen treiben den Vorstand der Deutschen Bank um, seit durch Indiskretion bekannt wurde, dass das US-Justizministerium von ihr 14 Milliarden Dollar wegen dubioser Immobiliendeals eintreiben will. Weit mehr als erwartet. Mehr, als die Bank zahlen kann. "Alle sind beunruhigt", sagt ein Insider. Mit Recht.

Die US-Forderung hat eine Lawine losgetreten. Jetzt geht es nicht mehr um die Strategie, Image oder Bedeutungsverlust. Es geht um die Existenz.

Prämien für Papiere zur Absicherung von Deutsche-Bank-Schulden sind auf Rekordstände geklettert. In Finanzforen diskutieren Banker, ob die Deutsche eher mit Lehman Brothers oder der ebenfalls untergegangenen Investmentbank Bear Stearns vergleichbar sei. Es sind nicht die einzigen Reminiszenzen an die Zeit der großen Krise. Mittlerweile steht eine Frage im Raum, die längst erledigt sein sollte. Soll, ja muss die Politik die Bank auffangen, wenn alle Stricke reißen? "Nie wieder", hatte Angela Merkel beim Treffen der größten Industrienationen Ende 2014 in Brisbane verkündet.

Bank und Politik bemühen sich, die Debatte in den Griff zu bekommen. Am Mittwoch wandte sich Vorstandschef John Cryan via "Bild"-Zeitung an die größtmögliche Öffentlichkeit. "Die Situation ist besser, als sie von außen wahrgenommen wird", erklärte er. "Ich habe die Bundeskanzlerin zu keinem Zeitpunkt um Hilfe gebeten", sagte Cryan.

Dass Merkel mit Cryan bereits vor Wochen über eine mögliche Rettung gesprochen hat, wird allseits bestritten. Ein Treffen gab es, so heißt es im Umfeld der Bank, aber dabei sei es um Folgen des Brexit gegangen. Für die Kanzlerin kommt die Debatte zur Unzeit. Einerseits hätte eine Pleite unabsehbare Folgen nicht nur für die deutsche Wirtschaft. Es droht eine globale Kettenreaktion. Andererseits würde eine staatliche Rettung das Ansehen Berlins beschädigen. Die Gesetze sehen diese nur in sehr engen Ausnahmen vor. Und gerade Deutschland hat vor wenigen Wochen darauf bestanden, dass italienische Banken ihre Probleme ohne Staatshilfen lösen. Auch beim Wähler kämen Milliarden für Banker nicht gut an.

"Wir sind heilfroh, dass das Thema in den Beritt von CDU-Finanzminister Wolfgang Schäuble fällt", sagt ein ranghoher SPD-Politiker. "Dass wir der Deutschen Bank mit Steuergeldern helfen, ist nicht vorstellbar", sagt der CDU/CSU-Obmann des Finanzausschusses des Bundestags, Hans Michelbach. Fest geschlossen sind die Reihen nicht. "Es würde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...