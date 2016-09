Die Beerdigung des ehemaligen israelischen Präsidenten Shimon Peres findet am Freitag statt. Peres wird auf dem Nationalfriedhof Herzlberg in Jerusalem beigesetzt.

Viele hochrangige Politiker und Regierungschefs sind anlässlich des Staatsbegräbnisses in der israelischen Hauptstadt eingetroffen. US-Präsident Barack Obama traf am Freitagmorgen ein: Er wird eine Trauerrede für den verstorbenen 93-Jährigen halten. Insgesamt wird mit bis zu 3.000 Trauergästen gerechnet - unter ihnen auch Bundespräsident Joachim Gauck, Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas. Peres war am vergangenen Mittwoch im Alter von 93 Jahren gestorben.

Der Friedensnobelpreisträger war von 2007 bis 2014 Staatspräsident Israels, zudem war er von 1984 bis 1986 sowie von 1995 bis 1996 Regierungschef des Landes.