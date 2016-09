Das Bankhaus Lampe hat die Commerzbank-Aktie nach der Bekanntgabe der neuen Strategie auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Strategie und Ziele für 2020 gingen mit Blick auf geplante Vereinfachungen und Kosteneinsparungen in die richtige Richtung, schrieb Analyst Neil Smith in einer Studie vom Freitag. Er habe aber einen beschleunigten Ausstieg aus der Schiffsfinanzierung erwartet, wobei die Ausstiegskosten durch den Verkauf der Online-Tochter Comdirect hätten gedeckt werden können. Er rechnet mit einem solchen Schritt nun in einem späteren Stadium. Wegen des geplanten 6-prozentigen Renditeziels auf das Eigenkapital bleibt Smith bei seinem Anlageurteil./ck/das

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: DE000CBK1001