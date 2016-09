MÜNSTER (dpa-AFX) - Das juristische Tauziehen um die Genehmigung eines Steinkohlekraftwerks in Lünen geht weiter. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) teilte am Freitag mit, der Landesverband NRW habe erneut das Oberverwaltungsgericht in Münster eingeschaltet. Das OVG hatte im Juni Klagen gegen Bau- und Betriebsgenehmigung des seit 2013 Strom liefernden Kraftwerks abgewiesen und keine Revision zugelassen. Dagegen geht der BUND vor und hat seine Nichtzulassungsbeschwerde begründet. Die Richter in Münster prüfen nun, ob der Kläger darin neue Argumente vorgebracht hat, die eine Revision doch noch rechtfertigen.

Laut BUND-Geschäftsführer Dirk Jansen steht das OVG-Urteil im Widerspruch zu mehreren Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig./lic/DP/tos

