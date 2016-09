FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank will bei dem radikalen Personalabbau möglichst sozialverträglich vorgehen. Die Bank wolle das "verantwortungsvoll und fair" tun, erklärte Vorstandsvorsitzender Martin Zielke am Freitag. Deutschlands zweitgrößte Bank wolle dabei mit dem Betriebsrat "so kooperativ wie möglich" zusammenarbeiten. Das Frankfurter Geldhaus will in den kommenden Jahren 9.600 Stellen streichen, damit fällt gut jede fünfter Job weg.

Vor drei Jahren hatte die Commerzbank bereits unter Martin Blessing den Abbau von 5.200 Stellen angekündigt, den sie ohne Kündigungen umsetzen konnte. Ob die Bank bei dem nun wesentlich einschneidenderen Abbau ohne betriebsbedingte Kündigungen auskommen wird, ist offen.

Der Bank dürften angesichts der geplanten Rosskur schwere Gespräche mit den Arbeitnehmern bevorstehen. Verdi hatte bereits am Donnerstag Kritik an den Abbauplänen geübt. "Der Vorstand muss jetzt aufzeigen, dass sich die anhaltende Niedrigzinsphase, Digitalisierung und Regulierung nicht zu einem gefährlichen Giftcocktail für gut qualifizierte Bankbeschäftigte entwickeln", hatte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christoph Meister erklärt.

September 30, 2016

