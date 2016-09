Eine Viertelmillion Deutsche werden jedes Jahr ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie mit ihrer Medikamenteneinnahme nicht zurecht kommen. Ein neues Gesetz soll das ändern. Versandapotheken wittern das großes Geschäft.

Jedes Jahr werden etwa 250.000 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie Medikamente falsch oder gar nicht eingenommen haben. Oder sie leiden unter unerwünschten Wechselwirkungen verschiedener Mittel. Zu dieser Einschätzung gelangen die Experten des Bundesgesundheitsministerium.

Aufgrund dieser Tatsache sollen Versicherte, die regelmäßig drei oder mehr Arzneimittel einnehmen müssen, ab Oktober einen sogenannten Medikationsplan erhalten. Ärzte sollen ihn ausstellen. Diese Neuerung ist mit dem "E-Health-Gesetz" beschlossen worden: Erst soll es den Medikationsplan nur auf Papier geben, dann ab 2018 soll er in elektronischer Form über die Gesundheitskarte abrufbar sein.

Die Berliner Versandapotheke Aponeo bietet mit der Einführung des Medikationsplans einen neuen Service an: Die "Medikamentenpackung mit dem vorsortierten und abgepackten Tagesbedarf", die für Patienten individuell zusammengestellt wird. "Gerade ältere Menschen haben teilweise ein Dutzend Tabletten, die der Körper zu unterschiedlichen Tageszeiten braucht, oft auch in wechselnder Dosierung", sagt Konstantin Primbas, Gründer und Inhaber der Versandapotheke Aponeo. Mit 90 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von mehr als 40 Millionen Euro gehört das Unternehmen zu den größeren Versandapotheken in Deutschland.

Die richtigen Medikamente, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Dosierung - dazu soll der neue "Verblisterungs-Service" ...

