Die US-Bank JPMorgan hat Imperial Brands auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4230 Pence belassen. Unternehmensaussagen bestätigten seine Einschätzung, dass der Tabakkonzern auf einem guten Weg sei, die Erwartungen für das laufende Jahr zu erfüllen, schrieb Analyst Alberto Lopez Rueda in einer Studie vom Freitag. Zudem könnten die Briten bei der Zahlenvorlage am 8. November ihre Kostenziele verschärfen, was die Aktie stützen sollte./gl/zb

AFA0059 2016-09-30/15:26

ISIN: GB0004544929