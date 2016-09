Baden-Baden (ots) -



Paula Lambert ist Deutschlands Sex-Expertin Nr. 1. In ihrem neuen Buch geht es um Selbstliebe und was man gegen seine Selbstzweifel tun kann. Lambert ist am 4. Oktober 2016 um 23:30 Uhr Gast in "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" im SWR Fernsehen. Dort muss sie im Sex-Quiz gegen Pierre M Krause antreten und die richtigen Antworten bei einer Straßenumfrage erkennen. Außerdem verschafft Pierre den Zuschauern genauere Einblicke in das Leben einer Erotiktelefonistin in der Rubrik "Der Nächste bitte".



Vielseitiger Moderator



Pierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "Harald Schmidt Show". Er führt regelmäßig durch das Baden-Badener "New Pop Festival" und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag die Wahrheit" zu sehen. Seit zehn Jahren moderiert er die "SWR3 latenight". Für die Sendung "TV-Helden" wurde er bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Im April 2016 präsentierte Pierre M. Krause beim ersten "SWR3 Comedy Festival" in Bad Dürkheim die Stars der Szene.



"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", dienstags, 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.



