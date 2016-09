LONDON (dpa-AFX) - Die neue Strategie der Commerzbank hat die Experten der britischen Bank HSBC nicht vom Hocker gehauen. Die Pläne des seit Mai amtierenden Bankchefs Martin Zielke seien nicht überzeugend, schrieb HSBC-Analyst Johannes Thormann in einer am Freitag in London veröffentlichten Studie. Er glaube auch nicht, dass Investoren davon begeistert sein werden.

Wegen der Umbaukosten und Abschreibungen kürzte Thormann seine Prognosen für den Gewinn im laufenden und in den beiden kommenden Jahren kräftig. Deswegen reduzierte er auch das Kursziel von 7,50 auf 6,60 Euro - damit traut er der Aktie nach den starken Verlusten in den vergangenen Wochen aber immerhin eine kleine Erholung zu.

Der Analyst senkte aber seine Einstufung von "Buy" auf "Hold". Die Bank habe einen schwierigen Weg vor sich, wobei er das von Zielke gesetzte Sparziel angesichts der hohen Einmalkosten für eher gering hält. Ambitioniert sei dagegen die Vorgabe, die Erträge bis 2020 auf 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro zu steigern./zb/ag

