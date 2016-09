Lieber Leser,

was für ein Tag für die Aktien des Biotechunternehmens Medigene. Das Papier brach aus seiner wochenlangen Seitwärtsbewegung aus und schloss den Handelstag mit einem Plus von knapp 17 Prozent ab. Auslöser dieses Kurssprungs war die Bekanntgabe einer Kooperation mit der US-Biotechfirma Bluebird Bio. Gemeinsam will man an neuen Behandlungsansätzen für die Krebs-Immuntherapie forschen. Medigene ist in diesem Bereich mit seiner T-Zell-Rezeptor Plattform (TCR) vertreten. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...