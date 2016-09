Lieber Leser,

gestern hat es die Deutsche Bank Aktie ein weiteres Mal getroffen. Dieses Mal gaben die an der NYSE notierten Aktien um mehr als 7 % nach. Der Gesamtmarkt in Form der Futures wurde förmlich mitgerissen. Der Future auf den deutschen Leitindex DAX verlor über 200 Punkte. Die Deutsche Bank Aktie eröffnet den Tag darauf an Xetra mit einem starken Down-Gap und notiert damit unterhalb der von mir mehrmals genannten unteren Begrenzung des abwärts gerichteten zulaufenden Dreiecks. ...

