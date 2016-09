Neue selbsthaftende Serie aus der Silopren LSR-Produktfamilie verbessert Haftung zwischen Silikonelastomeren und ausgewählten Thermoplasten

Momentive Performance Materials Inc. (Momentive) stellt auf der K 2016, der 20. Internationalen Messe der Kunststoff- und Kautschukindustrie, die Silopren* LSR 27x9 Flüssigsilikonkautschuk-Serie vor. Dieses neue selbsthaftende Material kommt der zunehmenden Nachfrage nach Hart-Weich-Verbundbauteilen nach, trägt zur Haftung zwischen Silikon und thermoplastischen Werkstoffen bei, reduziert Montageschritte und erfüllt verschiedene komplexe Konstruktionsanforderungen.

Für Anwendungen in der Unterhaltungselektronik und Medizintechnik, für Konsumartikel sowie in der Automobilindustrie werden fortschrittliche Haftverbindungen zwischen Silikonelastomeren und verschiedenen technischen Kunststoffen, darunter PC (Polycarbonat), PBT (Polybutylenterephthalat) und Co-Polyester, benötigt, um Leistungsmerkmale wie Abdichtung, Schutz, Widerstandsfähigkeit und Funktionalität verbessern zu können.

Die neue selbsthaftende LSR-Technologie bietet eine primerlose Lösung für das Zusammenfügen von zwei Materialienmittels eines Zwei-Stufen-Spritzgießprozesses, der insbesondere bei hohen Stückzahlen eine kosteneffektive Herstellung von Hart-Weich Kombinationen ermöglicht. Das Flüssigsilikon Silopren LSR 27x9 erfordert keine Oberflächenbehandlung auf dem Substrat und bietet kurze Taktzeiten sowie Aushärtung in einem Schritt, um die Produktivität und die Gestaltungsfreiheit zu verbessern.

"Momentive ist weiterhin marktführend bei der Entwicklung von Silikonelastomer-Lösungen, die komplexe Konstruktionen und Fertigungseffizienz ermöglichen", so Holger Albrecht, Vice President, Elastomers. "Unser neuestes Angebot stellt eine Weiterentwicklung im Bereich der Haftungstechnik für Formteile dar, die bislang nicht im Markt verfügbar war."

Vertreter von Momentive informieren am Stand B15 in Halle 6 über das Silopren LSR-Flüssigsilikon und die komplette Reihe von Silikonelastomeren und maßgeschneiderte Lösungen des Unternehmens. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.momentive.com.

Über Momentive

Momentive Performance Materials Inc. ist ein weltweit führender Hersteller von Silikon, Silikonderivaten und fortschrittlichen Werkstoffen. Das Unternehmen leistet seit 75 Jahren Pionierarbeit bei der Einführung neuer leistungsstarker Anwendungen für wesentliche Industrien, die das tägliche Leben unterstützen und verbessern. Das Unternehmen liefert wissenschaftlich fundierte Lösungen, indem es maßgeschneiderte Technologieplattformen mit Marktchancen für Kunden verbindet. Momentive Performance Materials Inc. ist eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von MPM Holdings Inc. Weitere Informationen über Momentive und seine Produkte finden Sie unter www.momentive.com.

*Silopren ist ein Marke von Momentive Performance Materials Inc.

