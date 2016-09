Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag an Wert eingebüsst und schliesst damit auch die gesamte Woche im Minus ab. Der Handel war auch kurz vor dem Wochenende von den Unsicherheiten im Bankensektor und den im Tagesverlauf abebbenden Sorgen um die Deutsche Bank geprägt. Nach zunächst starken Abgaben, grenzten die Finanztitel diese bis zum Schluss ein und drehten mit der Deutschen Bank zumeist sogar ins Plus. Demgegenüber belasteten die Gewinnmitnahmen der Index-Schwergewichte Novartis und Nestlé den Gesamtmarkt bis zum Schluss schwer.

Nicht aus den Augen lassen die Anleger aber die Geldpolitik sowie die anstehende Präsidentschaftswahl in den USA. Noch sei unklar, wann die US-Notenbank Fed zum nächsten Zinsschritt ansetze, während eine mögliche Wahl Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten die Märkte verunsichere, hiess es im Handel. Angesichts nur weniger Unternehmenstermine sei auch in der kommenden Woche mit einem volatilen Marktgeschehen zu rechnen. Schliesslich reichten im derzeitigen Umfeld oft schon eher zweitrangige Nachrichten aus, um einen regelrechten Sturm an den Märkten auszulösen, so ein Händler.

Bis Börsenschluss büsste der Swiss Market Index (SMI) noch 0,31% auf 8'139,14 Punkte ein, im Tagestief war er im frühen Geschäft bis auf 8'020 Stellen abgerutscht. Auf Wochensicht errechnet sich ein Minus von 1,6% und im Monat September ein solches von 0,8%. ...

