New York / London / Wien - Die Ölpreise haben am Freitag uneinheitlich tendiert. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 49,15 US-Dollar und damit 9 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg hingegen um 39 Cent auf 48,20 Dollar.

Beide Ölsorten erholten sich am Nachmittag von ihren Tagestiefständen. Grund war laut Händlern die Erholung des Euro zum US-Dollar und die Kursgewinne ...

