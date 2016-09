Berlin (ots) -



Leistungssport ade! E-Sport heißt die neue Herausforderung in der Techniker- und Gamerszene und der aufstrebende Publikumsliebling unter den Sportformaten. Mit Computerspielen wie "League of Legends", "World of Warcraft" oder "Counter-Strike" verdienen Profi-Zocker mittlerweile Millionen. Mit professionellem Management, Sponsoren, Analysten und Kommentatoren hat sich der elektronische Sport längst aus der Nische verabschiedet und zieht mit virtuellen Wettkämpfen weltweit reale - und kräftig zahlende - Fans in seinen Bann.



Alberne Daddelei oder eiserner Wettstreit aus Klicks und Algorithmen? Auch in virtuellen Welten gelten reale Regeln - bestenfalls. Wie in allen wettbewerbsstarken Branchen lockt auch im Cyberspace der Betrug. Illegale Wetten und Schwarzmarkthändler infiltrieren den profitablen Markt, sogar vor Doping machen ganze Gamer-Teams nicht Halt.



Die WeltN24-Reporterinnen Noemi Mihalovici und Susanne Dickel dringen ein ins Universum der E-Sports, treffen Insider und Fans, Gewinner und Verlierer. In einem einzigartigen multimedialen Projekt stellt sich die WeltN24-Gruppe der Herausforderung, Licht in die undurchsichtige Millionenbranche zu bringen. Begleitet von einer digitalen Webvideoserie soll die neue N24-Reportage "E-Sport - Vom Kinderzimmer ins Millionengeschäft" die Karrierechancen und -Gefahren der jungen Branche authentisch und doch auch kritisch beleuchten, von der Leidenschaft sogenannter "Cosplayer" bis hin zu Computerspielsüchtigen, deren exzessives Online-Gaming schließlich ihr Leben zerstört hat.



Wie ein Klick über Sieg oder Niederlage entscheiden kann und warum Videogames längst nicht mehr nur ins Kinderzimmer gehören: "E-Sport - Vom Kinderzimmer ins Millionengeschäft" am 6. Oktober um 16.05 Uhr auf N24 im TV und nach Ausstrahlung in der N24-Mediathek (www.n24.de/mediathek) und in der WELT-Mediathek (www.welt.de/mediathek).



Die spannende WELT-Webvideoserie zur virtuellen Profisportliga unter http://ots.de/Va6sx



Weitere Informationen und Beiträge zu E-Sport finden Sie auch auf der WELT-Themenseite unter https://www.welt.de/themen/e-sport/



