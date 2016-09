(NEU: EZB verschiebt Berichte über Anleiheankäufe auf Dienstag) === S A M S T A G, 1. Oktober 2016 *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) September S O N N T A G, 2. Oktober 2016 - HU/Referendum in Ungarn über die Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU - IR/Bundeswirtschaftsminister Gabriel, Delegationsreise in den Iran (bis 4.10.) M O N T A G, 3. Oktober 2016 *** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 3Q *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 50,3 zuvor: 49,8 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,5 1. Veröff.: 49,5 zuvor: 48,3 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,3 1. Veröff.: 54,3 zuvor: 53,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,6 1. Veröff.: 52,6 zuvor: 51,7 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: k.A. zuvor: 53,3 *** 11:30 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Medizin, Stockholm *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,4 zuvor: 52,0 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 50,2 Punkte zuvor: 49,4 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben August PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 18:00 LU/EZB-Direktor Mersch, Rede an der University of Luxembourg *** - US/Kfz-Absatz September - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Deutschland, China und Südkorea geschlossen D I E N S T A G, 4. Oktober 2016 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 10:30 DE/Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Außenhandels-PK, Berlin *** 11:00 EU/Erzeugerpreise August Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-2,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/-2,8% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 11:45 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Physik, Stockholm *** 12:50 ES/EZB-Direktor Praet, Rede beim Financial Forum von "Expansion" und KPMG, Madrid 14:05 US/Fed, Rede von Richmond-Fed-Präsident Lacker (derzeit nicht stimmberechtigt im FOMC), Charleston *** 15:00 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK zum World Economic Outlook (WEO), Washington *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen im September *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS - CH/ABB Ltd, Capital Markets Day, Zürich - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in China geschlossen ===

