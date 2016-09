Sigma Systems, der schnellste Weg zur Erstellung, zum Verkauf und zur Lieferung digitaler Produkte und Dienstleistungen, meldete kürzlich die Einführung seiner neuesten Version von Sigma Configure Price Quote (CPQ) für Salesforce im AppExchange.

Die einbettungsfähige Angebots- und Bestellerfassungslösung von Sigma erweitert die Standard-Salesforce Sales Cloud durch Bereitstellung umfassender Konfigurations-, Preis- und Angebotsfunktionen für den Salesforce-Channel. Speziell auf die komplexen Herausforderungen der Angebots- und Bestellerfassung für Kommunikations- und digitale Dienstanbieter ausgelegt, ermöglicht Sigma CPQ für Salesforce Benutzern die schnelle und einfache Navigation im Katalog, um genau den Produktsatz auszuwählen, der den Anforderungen der Kunden entspricht, Angebote korrekt zu personalisieren und speziell auf die Anforderungen zuzuschneiden und lieferbereite Bestellungen anzufertigen. Die Lösung erweitert auch nahtlos den Salesforce-Gelegenheitsmanagement-Prozess mit einem Produkt-Service-Ressourcenkatalog der Enterprise-Klasse. Dadurch wird sichergestellt, dass Regeln wie Qualifikation, Verfügbarkeit, Interdependenz sowie Betriebsfähigkeit und Wartbarkeit durchgesetzt werden, wodurch eine fehlerfreie Lieferung von Produkten und Dienstleistungen an den Kunden gewährleistet wird.

"Wir freuen uns, die Aufstellung von Sigma mit der neuesten Version unserer kundenzentrischen CPQ-Lösung weiter zu verbessern", so Catherine Michel, Chief Strategy Officer und VP of Products bei Sigma Systems. "Sigma CPQ wandelt die in der regel komplexen Ansätze der Branche beim Prozess von der Bestellung bis zur Aktivierung um und vereinfacht, wie Kommunikations- und digitale Dienstanbieter ihre Produkte und Dienstleistungen auf allen Channels verkaufen."

Michel wird mit Branchen-Thought Leadern am Runden Tisch "Agile BSS/OSS für die digitalisierte Produkt- und Dienstleistungslieferung" am 4. Oktoberauf der Dreamforce teilnehmen. Dabei wird eine neue Ära der Innovation, anspruchsvollen Kundenerwartungen, des Wettbewerbs und der Digital Natives als neue Marktteilnehmer besprochen. Der zukünftige Erfolg wird von einem genauen Fokus auf hervorragende Kundenerfahrungen und einmalige Agilität bei der Einführung neuer digitaler Produkte und Dienstleistungen abhängen.

Darüber hinaus wird Sigma mit Aria Networks und Salesforce zusammen die End-to-End-Angebot-bis-Bezahlung-Lösung der Unternehmen im Kommunikations- und Medienpavillon auf der Dreamforce vorführen.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://sigma-systems.com/event/dreamforce/

Weitere Informationen zur Sigma-Salesforce-Anwendung finden Sie unter: www.sigma-systems.com/solutions/sigma-salesforce/

Über Sigma Systems (sigma-systems.com oder Twitter @SigmaSystems)

Sigma Systems ist der schnellste Weg zur Erstellung, zum Verkauf und zur Lieferung digitaler Produkte und Dienstleistungen. Das Unternehmensportfolio umfasst einen Produkt- und Dienstleistungskatalog für das ganze Unternehmen, Konfiguration von Kostenvoranschlägen, Bestellmanagement, Dienstbereitstellung und Gerätemanagement. All das kann sowohl in der Cloud oder lokal vor Ort bereitgestellt werden. Sigma-Software befähigt große Kommunikations-, Medien- und High-Tech-Dienstanbieter weltweit zu Produktinnovation und Geschäftsagilität.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20160930005882/de/

