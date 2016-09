CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat Fehler im Rahmen der Mobbing-Affäre eingeräumt. "Ich habe es nicht verfasst, aber wie andere davon gewusst", sagte Tauber mit Bezug auf ein neunseitiges Dokument aus dem Jahr 2006, dass präzise Vorschläge zum Mobbing gegen die damalige Kreisgeschäftsführerin enthielt.

In einer Rede gestand Tauber am Freitag, das Dokument sei "ein Fehler" gewesen. "Ich bin Peter Tauber, ich bin ein Mensch, ich mache Fehler", so der Generalsekretär weiter. Er wolle sich über ehemalige Mitarbeiter nicht negativ äußern.